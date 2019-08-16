【十二傳說】活生生的西貢結界傳說　入咗去就走唔返出嚟？

一直以來不少人稱西貢為「香港百慕達」，近年來不少去西貢行山的人據稱誤闖結界，並發生種種意外。好彩就隔數天便能夠離開結界，不夠運便離奇身亡或從來消聲匿跡，當中最出名的便是「丁利華事件」。

解不開的數字組合



14年前，當時45歲的警隊反黑組休班探員丁利華獨自在西貢北潭涌郊野公園行山，期間他致電999報警，指自己在行山時候迷路，並從此人間蒸發，至今還沒有尋獲他的足跡。當時事件有不少令人覺得奇怪的地方，他迷路期間曾2次致電999求救，第一次時候丁利華在電話中說了幾組不明的數字，分別是「西貢586」、「487040」、「487020」、「587零幾」及「024」，這幾組數字公開後，多年來不少網友也試圖破解，有人認為是坐標位置，但最終還是推測不出這些數字的含義。

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2005年丁利華在西貢行山失蹤，至今還沒有尋獲其蹤影。（許朝睴攝）

消失前表現驚惶



當年他的位置接收訊號並不良好，第二次求救的時候，警署接線人員與他談話是斷斷續續，但那時候接線員聽出丁利華表現驚惶。最奇怪是通話內容中，丁利華並沒有提及自己遇上什麼樣的怪事發生，只是在通話期間一度叫出「救命呀……救命呀」，然後便斷線，從此丁利華像消失了一樣。外界傳他當時其實並不是在麥理浩徑，原因可能是迷路令到他連自己正確位置在那也不清楚，不過丁利華最後出現的線索是他當天曾經途經一間士多在店內借用電話，可惜這線索是在三天後那間士多的老闆才記起，老闆表示當時候並沒有太留意丁利華的異常，純粹借電話給他，因為老闆要忙着招呼客人，可惜一切也太遲了。

唔少市民都會選擇到北潭涌郊遊。（許朝睴攝）

同袍自發組織搜索隊



在丁利華失蹤後的幾年，退休的警務處高級督察凌劍剛（凌Sir）自發性組織了「郊野義務搜索隊」去搜尋他的足跡，結果仍是一無所穫。不過凌Sir這隊「郊野義務搜索隊」之後幫助了很多行山失蹤並未成功活着走出山野的人，因為凌Sir抱着「還家人一個心願，還死者一個公道」的信念。

北潭涌郊野有告示牌，提示遊人留意蟒蛇出沒。（許朝睴攝）

雖然至今還沒有知道丁利華行山失蹤的真相，但是坊間便傳出他走進異空間。這些年來不少西貢居民不時也聽到在西貢行山的人士失蹤消息。2005年丁利華失蹤後的半個月後，10月2日，又有另外一件怪異事情發生。任職文職公務員的袁志勇與三名女童軍成員到西貢行山，據稱是為了陪同她們考核香港青年計劃獎勵的考試。他們由西貢嶂山出發，全程大約７公里，但是途中袁志勇感到不舒服，叫三女走餘下的路，他自己需要休息一會才與三女會合。

西貢種種傳說，近年出現不少神秘事件。（許朝睴攝）

與丁利華事件的巧合



三女到終點後始終沒等到袁志勇出現，更與他失去聯繫，於是報警求肋。警方花費兩天時間大規模搜救，最後在老虎騎石的一處密林發現他的屍體。不過事件令人感到奇怪的是他伏屍的地點，離搜救隊首日搜索範圍只有十米的距離，那時候警方出動警員和警犬，以警方的辦事能力沒有理由會發現不到。另外一件奇怪的是這件事情與丁利華的事件有多個巧合的地方，兩人也是在西貢郊野公園內失蹤，第二點是二人是星期日失蹤，加上他們是失蹤前迷路，令事件變得撲朔迷離。

2016年再有人闖進結界



其實在2016時候發生了「結界」事件，行山人士張善鵬又是到西貢大蚊山行山失蹤了四天，不過最後幸運地走出這個山野，事後他在社交網站分享了這次失蹤的經歷，內容大概是遇見一些已經失蹤了的行山人士，不停在同一個地方打圈走，睡醒後又發現身邊景物變遷，最恐怖的是聽見石頭發出聲音。他的說法引起網民熱烈的討論，精明的網民很快便發現這件事情與網路小說作家孔明的書「失蹤」內容相似，令網民深信張善鵬是的確走進了結界中。及後，張善鵬指這些事奇幻的事情發生純屬幻覺。究竟張善鵬是幻覺出現還是害怕回想起這些奇異事情？

《香港01》特別派記者到西貢北潭涌這個地方尋找結界。（許朝睴攝）