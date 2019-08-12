金牌綠葉夏萍超多經典作品　呢幕戲仲勁過《烈火戰車》崩潰喊戲

據林家棟證實，資深演員夏萍於本月5日安詳離世，享年81歲。喪禮將定於8月19日晚萬國殯儀館設靈，翌日20日早上出殯。入行逾60年，夏萍拍過不少膾炙人口的作品，她無論在古裝或者時裝都能將角色演至淋漓盡致，是圈中公認金牌甘草，讓我們一同回顧夏萍的經典事跡吧！

夏萍在18歲時投考電影公司成為演員，其後她一直都在粵語長片裡亮相。在1964年，她與香港電影演員及商人江一帆閃電訂婚，然而在1965年3月意見相阻，協議解除婚約。之後夏萍在1970年，與樂師張雲結婚，並加入邵氏電影拍片13年，至1982年加入無綫電視至2016年。

夏萍於2015年曾在家中不慎跌倒。（圖片來源：視覺中國）

夏萍多數以母親的角色亮相，其中最令人印象深刻的角色包括，1994年的《九品芝麻官》，扮演周星馳精神錯亂的母親、《歲月神偷》嫲嫲、《女人，四十》霞姐等等，她更憑《烈火戰車》飾演錢嘉樂外婆曾被提名第15屆金像獎最佳女配角。

在「九品芝麻官」中更是飾演「包龍星」的媽媽，角色搞笑！（影片截圖）

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當得知孫兒嘉樂去世的消息，一段戲亦相當催淚！

和華仔的一段戲相當感人！（影片截圖）

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由於夏萍的演藝精神是眾藝員的學習榜樣，她在《萬千星輝頒獎典禮2005》中獲頒萬千光輝演藝大獎，嘉許她在演藝圈的貢獻。至今她已演出過百部電視劇；而電影方面，則有逾200部。近期她的作品包括《城寨英雄》、《末代御醫》及《新抱喜相逢》。

她獲頒萬千光輝演藝大獎！（圖片來源：視覺中國）

由於夏萍的丈夫於1991年過世，兩人並無子女，只有一名契仔林家棟。由於她一直獨居，無人照顧，於2015年10月24日於家中跌倒逾10小時無人知曉，直至同日晚上8時許無綫同事致電閒話家常，才揭發意外發生。當時無綫藝員部高層何其穎探望夏萍後表示，初步看未有骨折，稍為安心。其後，夏萍已被安排入住老人院舍。