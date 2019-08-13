【全裸監督】上架五天IMDb奪8.3高分　AV帝王講解如何訓練男女優

由山田孝之、玉山鐵二及滿島真之介主演的日劇《全裸監督》日前已於Netflix上架，短短推出幾日在IMDb奪得8.3的高分。劇集以半自傳式拍攝，根據作家本橋信宏在2016年推出的村西徹傳記小說。雖然劇集關於日本「一代色情宗師」村西徹（村西とおる，或譯村西透）的傳奇事蹟及色情產業的運作和秘聞，撇除色情部份，根本就是熱血的職場奮鬥故事，不少劇迷都大讚沒有悶場，更火速用一日就煲晒。

《全裸監督》已在8月8日於Netflix上架。（《全裸監督》海報）

《全裸監督》故事主要講述村西徹傳奇的一生。原本任職英語教材售貨員的村西徹（山田孝之飾）為公司賺了一大筆，卻因同事虧空公款令公司倒閉而突然失業，回到家時，更親眼目擊老婆偷食的驚人畫面，頓時變成雙失。後來在機緣巧合下，村西徹遇上飾演的小混混的滿島真之介，在對方帶領下因而踏進色情產業。當他發現色情刊物好賺後，就速建立了色情雜誌帝國，村西徹成立的色情出版社無視日本色情審查法規，更去到夏威夷珍珠港上空拍攝AV，因此引起日本警方及美國執法單位的注意。

相信看AV對大家來說並不是什麼新鮮事，而《全裸監督》就能夠帶大家探究AV界最真實的一面。有份主演的玉山鐵二在早前的訪問中曾表示，覺得看 AV 是一種娛樂：「AV業界和娛樂行業的距離越拉越近，現在不少AV女優也會參與綜藝節目的拍攝工作。」而村西徹也曾指出拍攝AV並不是私人的性愛活動，由於過程會使用攝錄機去進行拍攝，所以村西徹一直強調，即使是AV也要有一個正確的表達方式。另外，滿島真之介就覺得大家不必要為「看AV」這件事情而感到害羞，所謂的「觀念」其實都是隨著時代而改變：「以前AV可能是一件實實在在的物件，可能要去實體店購買或者要問朋友借，由於私隱度較低，所以以前在尋找AV的過程會讓大家感到十分尷尬。但現在科技發達，大家足不出户就可以在網上看AV，把它變成『自己的事』，所以大家都再也不用感到害羞！」

在劇中都有不少裸露及大膽場面。（《全裸監督》劇照）

再觀看的過程中，大家未必會深入思考究竟AV是如何拍攝出來。其實有很多場面都不是真實拍攝，靠着借位及演技就能夠輕鬆完成，而大家在螢幕看到的男優女優都能夠「調教」出來，根據村西徹在《全裸監督》小說中透露過，做齊以下三點就能成為出色的演員。首先，就是發出的聲音要比平常做愛時大三倍，為了讓觀眾可以更投入AV之中，村西徹在拍攝期間要求女優在演出時所發出的聲音要比平常做愛時多三倍。第二就是手部動作擺放的方法，村西徹會特別教授手部動作，因為AV在鏡頭前「運動」，全部動作都特別講求美感，所以要注意指尖，除不要將手指亂放，更不能過分使用力度。最後，最重要的就是眼神。大家可能認為AV 優在影片中合上眼睛就代表十分享受，但反而村西徹提倡不要閉上眼睛，因為他認為眼睛的光澤感是其中一個最性感的部位。