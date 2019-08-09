【全裸監督】山田孝之演「鹹片王」上晒腦：我想去太空站拍AV！

Netflix話題作品《全裸監督》今日（8/8）正式上架！不少劇迷都對「鹹片」這個禁忌題材期待，而主演山田孝之、玉山鐵二和滿島真之介日前亦接受專訪，滿足香港一眾劇迷的好奇心。

提到故事講述日本「一代色情宗師」村西透（村西とおる）的傳奇故事，問三人若有機會化身AV導演，會考慮以什麼題材拍攝時，山田孝之即搞笑地說：「我想嘗試在太空站拍AV，因為從來沒有人試過在這個地方拍 AV，所以十分好奇這會是怎樣的體驗。」他更即席與滿島真之介示範如何在無重狀態下「腿張開」，交足晒戲。至於滿島真之介就指自己想在台灣九份夜市拍外景，想挑戰在人來人往的街頭玩「野外露出」。

飾演「鹹片王」村西透的山田孝之笑指自己想到太空站拍AV。（Netflix《全裸監督》劇照）

山田孝之直指「鹹片王」不尊重女性

男主角山田孝之為了演活「色情宗師」一角，他早在開拍前就特意去拜會村西透本尊，讓自己可以好好揣摩這個角色。他更大爆指村西透本人十分多話，會面期間基本上都是由村西透主導對話，自己就只能成為一位旁聽者。

為了了解村西透的性格，山田孝之亦特意觀看與對方有關的記錄片，他直指村西透不太尊重女性。玉山鐵二也在言談間表示明白各地文化不一，所以在拍攝和觀看《全裸監督》的同時，大家不一定要認同劇中的概念和行為。