女示威者疑被警布袋彈射爆眼 　李健宏IG留言：警察企圖謀殺市民

昨日（11/8）香港多處地方就《逃犯條例》修訂而引發大規模示威，有示威人士佔據太古康山道一帶，企圖堵塞道路，大批防暴警察趕至追捕示威者，期間施放催淚煙驅散，一批示威者慌亂逃至太古城港鐵出入口位置，爭相躲避沿自動扶手電梯進入港鐵，多名持槍速龍小隊趕至，向正準備離開的示威者，近距離開槍，有示威人士被制服地上，仍被警員揮棍狂毆。另外亦有片段拍到有一位遭打甩牙的男士，警員不理哀求仍用膝跪頭壓地至滿口地鮮血，更有女示威者疑遭警以布袋彈射爆眼球。

有網民大讚Kb:「到宜家呢個時候，你都咁發聲，Kb你先至係巨星。」（IG圖片:Kb_kevinboy)

KB（李健宏）昨晚(11/8)從直播看到多處警民衝突惡劣情況後，不禁在社交平台發文留言：「香港警察企圖謀殺香港市民 HONG KONG POLICE ATTEMPT TO MURDED HONG KONG CITIZENS」網民留言：「唔應該有任何立場。」KB禮貌回應話：「多謝你，但其實已經唔係立唔立場，我呢個Post係講緊警方濫用暴力。」亦有網民大讚Kb:「到宜家呢個時候，你都咁發聲，Kb你先至係巨星。」