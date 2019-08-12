【機場集會】陳庭欣原定東非工作被逼延期　IG發文竟變鍵盤戰場

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因為8月11日於尖沙咀發生一宗少女眼部中彈導致永久失明的事件，網友翌日（12/8）發動於機場集會。而亦因人數眾多，機管局於下午3時許宣布受公眾集會影響，機場運作已受到嚴重影響，晚上6時起將實施航班重新編配，大量離／抵境航班受到影響。無綫藝員陳庭欣（Toby）當日原定於凌晨時間與攝製隊一行約7人乘飛機前往東非地區拍攝資訊節目《2億人的世界》，結果亦受著集會而受影響，Toby接受《香港01》訪問時稱：「而家都係等緊公司安排，我知道公司啲同事都好努力打電話問緊航班嘅安排，但好似話太煩忙，打唔通。」

Toby於IG Post咗一個「取消」的帖子。（Instagram@toby_yanyan）

IG Post變罵戰

雖然出發受阻而影響到拍攝的行程，但Toby表示未有擔心：「而家個心情就係一個等緊嘅心情。而另一方面，Toby的「取消Post」上，有位網友似是代表集會人士向Toby致歉，寫下：「對不起 可能影響到你們工作　但一個女急救員毀了容 沒有了一隻眼　政府眉頭都沒皺過一下　並繼續縱容警察私下濫刑　對不起 我們真的沒其他方法 對受影響的人 在此代表年輕人衷心致歉」。豈料一個「道歉」卻引發連串罵戰，有位網友還「更正」回應：「她是被自己人的彈珠射盲的」。對於自己的IG演變成鍵盤戰場，Toby認為每個人都有自己的看法，亦無意刪除留言或關閉留言功能：「有時睇到啲態度比較激進嘅留言，我都無謂再發表意見。」

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