《格雷》狄高達莊遜拆牙箍後「大走樣」　中港台都有明星經歷相似

《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）一向演得大膽，但對外國網友來說，其門牙牙縫可能比起她的性感演出更加矚目，不少人大讚牙縫好有個人特別。最近，狄高達莊遜的牙縫再成為關注對象，因為她的牙縫竟然不見了。

狄高達莊遜最近出席新戲《The Peanut Butter Falcon》宣傳活動時，便被眼利網友發現門牙變得非常整齊，兩隻「大板牙」之間的牙縫變得無影無蹤。之後，不少人指她「大走樣」，甚至有人更在網上出Post「哀悼」她的牙縫，又網友留下「R.I.P.」字眼，令人哭笑不得。

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狄高達莊遜和她的招牌門牙。（Getty）

狄高達莊遜上節目接受名嘴Jimmy Fallon訪問時便有回應此事，指自己最近為解決頸痛問題，所以在牙醫建議下決定拆走牙箍，但招牌牙縫竟然隨即自動埋口：「我都好唔開心，因為要面對新問題，就係啲食嘢會攝牙罅。」因此之後會重新戴上牙箍撐大門牙牙縫。

狄高達莊遜為自己牙縫失蹤一事解畫。（YouTube/@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）

其實不止狄高達莊遜，大量中外明星都因為上牙箍、拆牙箍而「大走樣」，點擊下圖觀看顯著例子：