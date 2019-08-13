【港姐2019】一文睇晒十位決賽佳麗　馮盈盈師姐Mina冇得留底

《2019香港小姐競選》今日（13日）安排15位佳麗進行才藝表演，最後由「香港小姐評委會」之現場評分聯同big big fun觀眾投票決定10位正式入圍決賽佳麗名單。一眾佳麗都施展渾身解數，各出其謀，盡顯所長，最後由表演街舞的王菲（Fei）以最高票數率先進入決賽。 攝影：陳順禎、陳志嵐

當中，古佩玲（Kelly）、姚懿芠（Vivian）、江雨婷（Cara）、王菲（Fei）、楊慧敏（Mina）和姚羽嘉（Nicole）6位佳麗都以舞蹈作才藝表演，而王菲（Fei）就成功以風靡國際的型格街舞突圍，而姚羽嘉（Nicole）表演的Jazz雖然動作難度相當高，但依然冇得留底！

現年23歲的王菲率先進入決賽！（陳順禎攝）

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在舞台上盡情展現才華的佳麗，包括：陳熙蕊（Blossom）、梁敏巧（Maggie）、廖倬竩（Ivy）、謝采芝（Fefe）、黃嘉雯（Carmaney）和黃詠柔（Rowena），其中陳熙蕊（Blossom）的自創Rap和梁敏巧（Maggie）以黑布遮眼彈琴的表演就最令人難忘，除了黃詠柔（Rowena），均順利晉身決賽。

梁敏巧（Maggie）黑布遮眼彈琴超勁！（陳順禎攝）

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而蔡嘉欣（Kayan ）就表演用2分鐘設計2款晚裝；吳玥彤（Carley）同時表演魔術、體操和舞蹈；楊詠彤（Katy）表演畫畫就比較特別！

大熱蔡嘉欣（Kayan ）表演時裝設計！（陳順禎攝）

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點撃下圖睇十位順利晉身決賽佳麗！