【任性的你】顏卓靈在男友面前同關智斌演愛情戲：反而輕鬆啲

電影《任性的你》於周二（13日）舉行開鏡拜神儀式，一眾演員陳友、白只、羅子喬、利健森等均有出現，以祈求開工大吉，作為女主角的顏卓靈（Cherry）亦認為是次演出經歷甚是特別：「我今次飾演個角色叫小鹿，係好鍾意玩音樂，鍾意一個獨立樂隊嘅主音Ronny（關智斌飾）。基於一個原因我唔可以講嘢，所以要用手語去同人溝通，要事前學識手語。」顏卓靈說自己一直有聽很多關智斌的歌：「首先我發現佢個樣完全冇變過、都仍然係咁年青，所以我就剪咗個瀏海拍埋去都唔怕；第二佢係一個好Nice、好幽默嘅人，第一日見已經好一見如故嘅感覺，望住佢對眼感覺好真摯。」大讚對方是個十分好的Partner！

顏卓靈說不是很多電影會像舞台劇般預先排戲，但幸運地昨天她和關智斌有機會一起排練。（陳順禎攝）

顏卓靈和關智斌在電影中會有感情線，而男朋友白只又剛好在同一劇組飾演樂團成員阿藍，問到會否而感到尷尬，顏卓靈就展示專業的一面否定：「完全唔會！作為一個專業嘅演員，睇劇本嘅時候已經知道有咁嘅劇情，所以一定要排除雜念，會盡所能、唔會分心去演好套戲。」關智斌和男朋友白只多年前已經透過舞台劇相識，彼此之間多了一層關係，反而讓顏卓靈覺得對戲時更輕鬆、更自然。

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顏卓靈又為了電影特意提早學習了手語：「當初覺得手語係個完全陌生嘅語言，我就好驚，同導演講一定要提前密集式練習至少一個月。」學會手語以後，顏卓靈又覺得手語幫助她尋找這個角色內心的感動。