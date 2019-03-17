【犯罪現場】古天樂轉戲路演悍匪　張繼聰顏卓靈靠隻鸚鵡追兇

由古天樂、張繼聰、宣萱、顏卓靈、姜皓文主演，爾冬陞監製，馮志強編劇及執導的全新警匪片《犯罪現場》，今日率先釋出兩款海報及最新預告。古仔在戲中會演一位極度悍匪，雖然心狠手辣，但對極重義氣。有趣是首張見街海報，主角竟然唔係古仔，而係隻鸚鵡，因為牠才是破案關鍵。

演大賊都咁有型，古生真係漆黑中的螢火蟲，點都掩蓋唔到。（影片截圖）

導演馮志強拍攝《犯罪現場》時，重現80年代警匪動作電影的經典，於是加入不少港式元素，例如顏卓靈為了追捕賊人在佐敦大馬路狂奔，一眾賊人選擇在旺區持械行劫，古天樂手執槍械在草叢搵出敵人等，從預告可見，幕幕緊張刺激。

飾演警察的張繼聰，對古生鍥而不捨，誓要追捕到佢為止。（影片截圖）

至於古生，向來在電影演好人角色的他，過去都曾在港產片《極度重犯》中飾演悍匪，但多年前已「金盆洗手」，今時今日貴為影帝的他再次「重操故業」，的確令人萬分期待。而在預告片最尾，古生更有幕大頭，頹靡的造型，加上一副陰險眼神，令人一看心寒。

睇番呢種街頭追逐戲，的確港味充足。（影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

隨預告片，兩款海報亦同時曝光，其中一款海報可見，有人滿身鮮血伏在屋內，具體表達了戲名《犯罪現場》。另一款則呈現了鸚鵡的大頭照片，原來牠是命案中的唯一目擊證「人」，是破案關鍵。而從預告可見，更有人在凌亂的兇案現場，拿著一個疑似盛珠寶的黑色袋子離開，這人身份成疑，而呢隻鸚鵡又會否為案件帶來破案線索？