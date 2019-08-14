【怪奇物語】網民力證三大理據　Eleven於下一季變成反派

充滿懸疑奇幻元素的Netflix原創劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第三季上架個多月，評分雖然沒有過往兩季那麼高，但爛番茄上的觀眾評分仍然有86%。第三季結局留下很大伏筆，開拍第四季的機會很大，早前亦有消息指出第4季預計在今年10月開拍。而日前就有外國網民在討論區分析第四季的劇情走向，得出的結論是Eleven（Millie Bobby Brown飾）很有可能是下一季的反派。

網民分析有根有據

根據這位網民所述，Eleven在小木屋中對付Mind Flayer期間被Mind Flayer傷及腿部，而Mind Flayer的卻留在Eleven的腿中。雖然Eleven已經將「寄生體」移除體外，但仍然無法確定她是否真的沒有被「感染」。正如過往Will（Noah Schnapp飾）跟Billy（Dacre Montgomery飾）被Mind Flayer控制，而三人的共同點就是能夠進入「顛倒世界」（The Upside Down）。另外，值得留意的是「顛倒世界」的缺口並沒有完全關上，同時Eleven在受傷後失去了超能力，很有可能一切都是Mind Flayer作祟。起初一眾網民都覺得這位網民亂說，但是看完他的分析後都紛紛表示認同第三季的結局，是為Eleven在下一季成為反派的鋪排。