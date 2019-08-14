成龍於央視稱對香港事件痛心　強調：身為一個中國人那種自豪

反對《逃犯條例》訂修的爭議不斷，引發多次示威。對於較早前有示威者將尖沙咀碼頭五支旗杆的國旗拆下，之後國旗在海中漂流，內地多間官媒相繼發聲譴責。之後，多名近年已轉戰內地發展的藝人包括Angelababy（楊穎）、陳偉霆、陳小春、Jackson王嘉爾等都紛紛轉發央視新聞該微博。而成龍更接受中央電視台新聞的訪問，發表自己的看法。

成龍日前接受中央電視台新聞的訪問時，他講道：「香港最近發生的一些事情，真的是讓很多人痛心跟憂心，當我看到央視在微博上面發起『五星紅旗有14億護旗手』的行動後，我第一時間轉發了，一方面要表達作為一個香港人、一個中國人，最基本的愛國之情，我就是一個護旗手。」

成龍接受中央電視台新聞的訪問！（影片截圖）

成龍稱自己第一時間轉發！（微博截圖）

訪問中，成龍更強調身為一個中國人相當自豪：「另一方面，也是希望通過參與這樣的行動，把我們大家的聲音表達出來。這些年，我去過很多很多不同的國家，而我們的國家正在快速地發展，讓我所到之處都感受到，身為一個中國人那種自豪，五星紅旗在全世界都愛到人家的尊重，我也深切感受到安全、穩定、和平，就像空氣一樣，只有你失去了，才會知道它的珍貴。香港是我的出生地，也是我的家鄉，中國是我的國家。我愛我的國家，我愛我的家鄉，真的期待香港盡快能恢復安寧。」

全長1分16秒！（影片截圖）

成龍的發聲相信會引起不少國際關注，皆因他於去年更推出首部自傳的英文版，揭露自己年輕時沉迷賭博和酒精，揮金如土同妓女玩樂，更坦承對待女人同小孩「完全是混蛋（total jerk）」。此舉，更被一位屢獲殊榮、極具影響力的多媒體記者Daniel Bates在英國《每日郵報》一度批評成龍雖然都有提及當年「犯了全天下男人都會犯的錯」，卻對他和吳綺莉的私生女吳卓林隻字不提，狠批成龍對女性態度差，國際知名度大大提升。

成龍於去年推出英文版自傳《Never Grow Up》！（網上圖片）

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而孫耀威亦接力在央視講道：「對於香港最近發生的事情，我感到非常痛心。香港回歸祖國已超過20年，我對所有港獨、傷害香港、傷害中國的言論和行為都非常反對。希望大家繼續幫香港加油，讓香港早日恢復平靜，香港市民可以安居樂業地生活下去！」但有眼利的網民就發現孫耀威竟沒有轉發央視新聞該微博！

孫耀威接力成龍！（影片截圖）

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