蔡少芬爆17歲選港姐被成龍問「你喜歡我嗎」　14個字回應獲歡呼聲

蔡少芬（Ada）在內地綜藝節目《我最愛的女人們》上一集中，被安排與張倫碩、袁成傑、楊碩媽媽一組，留守在馬德里市區，幾人談論起自己最難忘的經歷。

對於Ada來講，最難忘的事要數1991年參選香港小姐：「因為沒有香港小姐，我不會進這一行，我不會遇到那麼多更難忘的事情。」她憶述當年比競選時有很多評委，成龍是其中之一，每一位香港小姐都要坐在凳上，接受評委的提問，Ada說：「成龍問我：『你喜歡我嗎？』」而旁邊的袁成傑表示成龍當時應該是想讓她放鬆，調節氣氛，而向來直來直往的Ada，當時便認真地答：「你這樣問我，我怎麼可能說不是啊。」真實的反應令在場的幾位嘉賓都狂笑不止。

事後，Ada解釋自己當初不想這樣回答：「我很想跟他說，我愛你，愛『死』了。」實際上，當時的她只有17歲，面對這樣的問題，難免也感到害羞。

Ada憶述當年參選港姐被成龍兜口兜面問「你喜歡我嗎？」令她非常害羞。（芒果TV截圖）

除此之外，Ada還大爆自己瘋狂迷戀劉德華。當年參選時，華仔擔任嘉賓，在候選港姐的隔離屋練舞，Ada笑言自己緊張到一路都在震，當時被一位參選者拉去同華仔拍照，已經成為天王的華仔非常熱情，大講：「來，我們拍個照吧。」不過Ada卻面無表情，淡淡地吐出兩隻字：「好，拍。」之後華仔還一直同她們聊天，就像對著小妹妹一樣，但Ada依然面不改色，看上去非常「驕傲」。

面對華仔的熱情邀請，Ada由於太緊張而面無表情。（芒果TV截圖）

這樣的表現令Ada苦笑不得，她直言因為內心太過慌張，所以見到偶像後不知所措，讓她記憶猶新：「我永遠記住這兩次，像個白癡。」

其實在奪得1991年港姐季軍後，Ada也正式展開演藝事業，1995年還與華仔合作拍攝《劉德華香港情未了》系列短劇中的《劍膽雄心》，兩人扮演情侶。

Ada還透露，有一次華仔同張晉開會，還不忘囑咐對方：「蔡少芬是我妹妹，你對她好一點。」看來華仔相當錫Ada。

華仔與Ada共同拍攝《劉德華香港情未了》系列短劇中的《劍膽雄心》，Ada飾演一位孕婦，華仔飾演殘疾劍擊運動員，兩人是情侶。（bilibili截圖）