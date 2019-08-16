【包青天．專訪】張振朗被天降橫禍負傷拍劇︰呢套劇唔係咁容易拍

從八年前完成無綫藝員訓練班後出道到現在，張振朗的星途似乎並不是一帆風順，近來，有份「擔正」主演的劇集接二連三被抽起，被外界封「地獄黑仔王」，不少網民或朋友都替他感到不值，或許也是因禍得福。直到近期有份主演的劇集《包青天再起風雲》播出，距離上一套出街的《踩過界》至今，足足有兩年時間，好像諸事不順，但張振朗卻有他的一套處事哲學，他笑言有經歷才有得著。 剪接︰呂志豪 攝影︰陳順禎 場地：桔梗

演展昭的角色，當然也少不了大量「打戲」，而騎馬的戲份也少不了，張振朗也坦言自己也墮了幾次馬。（劇照）

決心做一個不一樣的展昭

在《包青天再起風雲》中，張振朗飾演經典角色展昭。講起展昭，筆者想起的一定是由何家勁在1993年《包青天》中的那個展昭，張振朗也不例外，也有這個想法，而他指自己接到角色的時候，心想「唔係啊話，張振朗？做展昭？」既然很難打破大家對何家勁演的展昭的概念，就不如直接用另一個切入點去揣摩和演繹，「你會見到我依家呢個展昭係五品帶刀侍衛，而何家勁嗰個呢係四品帶刀侍衛，換言之就係喺成為大家心目中嘅展護衛之前嗰個展昭。」所以他演的是類似少年版的展昭，而在劇集裏面，他是在慢慢成長。他又說︰「佢哋（編劇）想我調皮啲，想我活力多啲，其實佢哋喺個劇本上面都賦予咗好多畀我，譬如你會見到展昭唔識字啦，佢係文盲，佢會打輸畀人啦，你以前唔係見到呢啲嘢㗎嘛，同埋佢會追女仔追輸啦，即係你會見到好多，展昭喺以前係一個神嚟㗎嘛，依家佢就變咗個『人』究竟會係點樣呢！」

張振朗也直言拍《包青天再起風雲》的難度非常高。（陳順禎攝）

+ 5 + 4 + 3

而且拍《包青天》時挑戰重重，張振朗說︰「我記得因為我係兩套劇疊住拍嘅，我拍完《堅離地愛堅離地》凌晨3﹑4點收工，我都會去做運動做gym，做到朝頭早6點嘅時候，我再接去開工，我經歷咗呢一後好長嘅時間，我想為一個角色去付出一啲嘢。」卻突然被一個天降的帳篷所傷，「我去同幾個朋友食飯嘅時候，突然間天台一﹑二樓有個戶外活動嗰啲6支鐵腳嘅一大個帳篷從天而降，樓下有間餐廳全部都係人，打唔中佢地，飛咗過黎我呢邊，我避唔到，我即刻瞓左喺地下，成個壓中我條腰。嗰時我第一時間諗『死火，我拍唔到呢個角色（展昭）！』因為我郁唔到，我打唔到，我所有心血都無晒，嗰刻好唔開心。」雖然他被迫休息了幾個月而無法繼續健身，不過還好，公司將打戲搬到最後才拍，先帶傷拍文戲，所以可能解釋了現在為什麼網民會指他演的展昭太瘦。種種障礙加起上來，令他感嘆︰「呢套《包青天》唔係咁容易拍！」

對於「黑仔」的說法，張振朗堅信︰「點樣去睇嗰一件事呢，其實係取決於你自己用咩態度。」（陳順禎攝）

抱樂觀態度看「地獄黑仔王」之稱

連續幾套劇因為不同原因而被抽起，包括《機場特警》和受「安心事件」影響的《堅離地愛堅離地》和《牛下女高音》，三劇都是他做男主角，因此外界不知從什麼時候開始，給他起了「地獄黑仔王」的名字。對於連串的事件，他直言︰「唔開心一定有，咁辛苦去拍幾套劇集，都唔開心咗個零禮拜，即係我自己本身都係一個幾樂天同埋正面嘅人，咁我又會覺得好少可喺TVB度能夠有三套劇可以連續出唔到街都係一個幾特別嘅嘢，我覺得一個演員需要好多經歷，你先可以演到一個角色，呢啲就係上天畀我嘅一啲磨練。」《包青天再起風雲》出街，代表張振朗終於有劇出街，他也坦言，很多記者朋友恭喜他。而且趁沒有工作的時間，他跟屋企人去了旅行，也算是得著，所以「黑仔」與否，還是取決於個人態度。

張振朗自言天生較樂天，「瞓醒就會開心返」！（陳順禎攝）

初入行經濟困難︰「有一段期間，唔敢同人出街食飯」

張振朗在2006年曾與洪卓立及沈震軒參加《英皇新秀歌唱大賽》，不過被淘汰，2011年畢業於無線電視藝員訓練班後一年就正式加入TVB。捱了八年，首套「擔正」做男一的《堅離地愛堅離地》卻被抽起，回想這些年的時光，他坦言也捱過辛酸的日子，最實際的，難免要數衣食住行方面，他指自己剛入訓練班時，收入只有四千多元，扣除往返住處屯門和將軍澳公司的路，收入只餘下一半，他談及跟師兄師姐吃飯的一次經歷，本來以為只是吃茶餐廳，怎料他們帶他去了一間較高級的餐廳，一個午餐也要百多元，他說︰「然之後我已經『唉，大獲啦，月頭咋喎，咁我月中咁點算啊？』咁我好記得我係連嗰個凍飲要加2蚊嘅呢，我都唔夠膽加，跟住之後啲師兄師姐見到嘅時候，話『嗌啦，我畀啦。』，都幾……即係你話好慘又唔係好慘嘅，但係一個經歷囉，咁我記得都有一段期間，唔敢同人出街食飯，啲朋友約會唔敢出去㗎，盡量慳得幾多得幾多。」凌晨也不想花錢搭的士，要搭公司車到旺角再轉小巴和捱麵包等他都試過，但他指如果沒有這些時光，就不會像現在一樣時時警剔自己不要亂花錢。

傷癒後，張振朗瘋狂健身，練得一副好身形。（Instagram@owencheung）

笑看「假Chilam」的稱呼︰「我係想行張振朗嘅路」

張振朗常常被指像哪位男星，從一出道被指是「翻版黃黃宗澤」，到後來因在2014年《Sunday扮嘢王》中扮張智霖（Chilam）更受觀眾認識，張振朗直言有人會罵他「死假Chilam」，也有人在街上會叫他Chilam，對此，他覺得︰「點解佢哋會覺得我似呢？就係因為當年我扮嘅時候，即係我真係做到嗰樣嘢啦，我冇可能好似忘恩負義咁，我當年扮佢就得，依家畀人笑吓就唔得，所以我覺得OK嘅，同埋我知道自己做緊乜嘅，我係想行張振朗嘅路，我喺台上面嗰年攞男配角嘅時候，我喺台上面講過『我唔要做任何人嘅翻版』，我就係要做張振朗。」《踩過界》中的Gogo就令更多人知道他不只是「翻版Chilam」，亦因為傑出表現而首次獲得《星和無綫電視大獎2017》「我最喜愛男配角」。

張振朗希望做一個出色的演員。（陳順禎攝）

向外界坦認感情 不會刻意去避

除了劇集播出外，外界關心的無非是藝人的感情消息，有很多藝人選擇「地下情」，不想曝光，張振朗卻不是這種，他指自己一向都好坦白承認跟女友楊偲泳（Renci）的關係，也從來不會刻意去避，他說︰「我出街我都光明正大就咁出街，因為咁我都係人嚟㗎嘛，我都要出吓街食吓飯，我都想拍吓拖㗎嘛，我又唔係做緊啲唔見得光嘅嘢，我點解要去避呢。」不過他就講到暫時未有結婚打算，他說︰「大家都仲後生嘅時候，都好想拼命去做好自己份工作先，自己嘅工作永遠擺第一，我哋喺身邊係互相扶持大家，大家向嗰個目標出發咗先，呢個係我哋共同嘅觀念嚟嘅，咁so far都幾舒服，咁同埋我又會覺得我一個男人，即係你又冇車又冇樓嘅時候，你點樣畀到安穩你另一半啊，你一個男人起碼都要咁樣先講求婚啦，所以嗰啲就容後再談啦。」