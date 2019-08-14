【包青天】新展昭打鬥場面是是旦旦　24年前黃日華版一招打爆山崖

無綫熱播的《包青天再起風雲》，近日講到「樓蘭傳說」單元，還有打不死的活死人，劇中包大人查案外，當然不少得展昭大顯身手，但劇中的動作場面卻相當縮皮，只見到張振朗擺Post拔劍起飛腳，李嘉等四大護衛虛砍幾刀，已經草草收場。睇完新版本後，難免令人跟1995年《包青天》比較，尤其是黃日華大戰呂頌賢一幕，由山崖頂邊打邊飛落山腳，仲有連環爆破，24年前的舊作竟然遠勝當今製作。

《包青天再起風雲》由譚俊彥及張振朗分別飾演包青天及展昭。（劇照）

張振朗版的展昭一直為人垢病，似不似真係見仁見智。（劇照）

《包青天再起風雲》播出至今，張振朗演出的展昭一直為人垢病，指他外形不及以往的何家勁、黃日華等版本，講到武功高強的展昭，當然有不少動作場面，讓展昭表現一下身手，但近年無綫製作縮皮，動作場面只是演員間互相過招，推撞一番，好像近日《包青天再起風雲》劇情，講到展昭跟四大護衛，一起出手制伏活死人，本來這個是大混戰場面，但只見到張振朗、李嘉等人，輪流斬幾刀，再加張振朗起飛腳已經收場，大戰活死人的精彩情節，就在是是旦旦下收場。

近日劇情講到展昭同四大護衛，大戰活死人。（mytvsuper影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

其實當年的《包青天》能夠成為全城話題，港人的集體回憶，除了包大人查案審案外，展昭型到爆裂的出手，也是觀眾甚為期待的畫面，最讓人印象深刻的要數到莊偉建監製，1995年狄龍版的《包青天》，由黃日華飾演展昭，在「假琥珀」單元中，黃日華要拘捕呂頌賢飾演的趙飛，二人雖然惺惺相惜，但依舊大打出手，而這一幕二人由山崖頂開始交手，之後凌空飛落山崖，其間還要互相拆招，除了兵器相交的火光外，還有連環的爆炸場面，看得劇迷熱血沸騰，當年的無綫確是不惜工本拍好劇集，跟現時的粗糙製作，完全是兩回事，難怪不少觀眾說回憶總是美好的。

1995年版《包青天》由黃日華飾演展昭。（Youtube影片截圖）

下圖是1995年《包青天》黃日華大戰呂頌賢：