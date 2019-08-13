【包青天】展昭何家勁身家逾億　張龍欠債曾拍三級片填數

無綫熱播的《包青天再起風雲》，開封七子中除了包大人、展昭、公孫策外，四大護衛基本上每集都會出場，而不同的《包青天》劇集中，最讓人記憶猶新的是1993年版本，一班演員各有發展，最富貴好景的一定是展昭何家勁，現時是健康食品公司老闆，身家過億，但王朝、馬漢、張龍、趙虎，有一位卻曾經投資失利，為還債要拍攝三級片，究竟是誰人如此潦倒？下文自有分解。

何家勁撈得最掂，在內地開設健康食品公司，身家過億。（劇照）

《包青天》歷年來有多個版本，但包大人身邊的四大護衛王朝、馬漢、張龍、趙虎，卻必定每一集都會出場，而在1993年金超群、何家勁版本的《包青天》，四大護衛更是熟口熟面，尤其是一身肌肉，外貌剛毅的張龍，角色絕對入晒腦，而飾演張龍的台灣演員楊雄，卻曾經大起大跌，更因為欠債而要拍攝三級片。

楊雄（左）在《包青天》飾演張龍一角，由於劇集甚受歡迎，他試過一年有200萬港元收入。（劇照）

楊雄投資失利，要拍三級片還債，其中一套是《桃色星期五》。（Youtube影片截圖）

電影《桃色星期五》大膽情節：

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楊雄原名楊宗翰，曾在胡瓜的綜藝節目《百戰百勝》，遊戲環節擔任大魔王，而《包青天》的張龍一角，令他人氣急升，年收入達200萬港元，愛好健身的他，更投資健身室，但因為合伙人落跑，令他負債累累，要拍攝三級片還債，但他答應太太堅持不會露股演出，為人熟悉的有《滿清十大酷刑之赤裸凌遲》及《桃色星期五》，一年間拍攝了十多部三級電影，還清債項後，楊雄淡出娛圈，專心經營健身室，並以本名楊宗翰當上了新北市中和區東南里長，總算是雨過天晴。

楊雄現時淡出娛樂圈，曾開設健身中心，近年轉為投身政壇。（楊雄fb圖片）

楊雄曾在台灣綜藝節目《百戰百勝》的遊戲環節擔任大魔王。（Youtube影片截圖）