【她她她的少女時代】田蕊妮久違再拍劇：自己都有廿幾年演戲經驗

無綫電視劇《她她她的少女時代》將於下星期一（19日）首播，周三（14日）舉行「My Gym Dream」宣傳活動，一眾演員均穿上運動服展示Sporty一面，女主角田蕊妮在劇中飾演方迎風，她就說這個角色與她本人的性格大相徑庭：「方迎風十幾歲嘅時候就帶住家姐個女嫁畀曹永廉，然後佢嘅世界就只有家庭，但去到中年發現老公心裡面有第二個，於是離婚、失業、個女又離開，佢個世界就好似破滅咗；個故事就係講佢點樣喺個谷底搵返自己定位嘅勵志故事。」隨著故事發展，女主角變得越自強就與田蕊妮越來越像。

田蕊妮與曹永廉演夫妻，拍攝期間笑個不停，田蕊妮大讚對方在鏡頭後很是趣怪。（陳順禎攝）

田蕊妮繼2017年《誇世代》後時隔近兩年再度拍劇，她起初都怕不習慣：「之前我一直準備錄我嘅唱片，所以就暫停咗所有工作，出完唱片就投入電視劇拍攝。我最初都擔心自己會唔習慣，後尾開工又發覺唔係，發覺自己都有廿幾年演戲經驗，當開返工好快就進入到個狀態，都好享受。」

田蕊妮是日穿運動服仍不忘露出小蠻腰展示近來健身的成果。（陳順禎攝）

+ 5 + 4 + 3

田蕊妮的身材可說十分Fit，她就說：「最近就操得比較多，因為9月20號就係我嘅演唱會，所以一星期都去三、四日Gym，希望自己嘅身形同體能都會好啲，演唱會當日可以展示最好狀態。」在飲食方面也很是節制：「少油、少鹽、食啲健康餐！」