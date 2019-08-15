【多圖】陳法拉回港快閃拍廣告　爆法國老公會偷用她護膚品

陳法拉（Fala）早前回港拍攝美妝品牌廣告，今次拍攝以家居護膚為主題，似乎相當適合剛展開新婚生活的法拉。而其實這位相當勤力的新娘子婚後不久，就重投工作的懷抱，所以法拉與丈夫Emmanuel見面的時間變得很少，但法拉表示不大問題：「由初相識到而家，我同佢日日都會Whatsapp或者視像通話。有時兩人相處給予大家空間都係件好事 ，可以去做返自己鐘意嘅事，然後又大家可以有多啲嘢分享。」

不過，連續數天的廣告拍攝令法拉疲於奔命，結果鬧出一個既搞笑又甜蜜的笑話，她笑說：「有晚放工真係好攰，瞓落張床都未打完個信息就瞓着咗，結果老公就係咁用中文傳訊息畀我『你喺唔喺到？』、『點解冇人睬我嘅？』、『你忘記我了！』。」看到老公如此緊張自己難怪法拉感到又搞笑又窩心，仲藉此舒緩了不少工作壓力。

陳法拉早前回港拍美妝品牌廣告。

要時刻以最美姿態示人，法拉表示秘訣就是在家中都要護膚。在結婚過後，她除了着緊自己的皮膚保養外，更會照顧另一半的日常護理，法拉表示：「其實老公都鍾意用護膚品架，所以佢皮膚都幾好，仲有時會偷我嗰啲用添！」但論扮靚方面，始終男人都沒有女人細心，所以法拉都時不時與老公分享自己的護膚心得：「我有時會畀佢試用啲護膚品，佢都會好Enjoy話好正，所以我會同佢分享一下自己嘅心得。」