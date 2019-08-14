美國性感女模天生瞳孔不同色？　被揭造假吸人氣

美國模特兒Sarah McDaniel憑藉傲人身材和精緻的五官，在IG坐擁超過103萬粉絲，在20歲時更成為成人雜誌《Playboy》首位非裸體的封面女郎。Sarah最大的特色就是雙眼瞳色不一樣，一邊是碧藍色，一邊是淺啡色。但最近就有網友質疑自稱患上虹膜異色症（Heterochromia iridum）的她，雙眼其實是靠隱形眼鏡加修圖造成，並不是天生的！

Sarah McDaniel是一位美國模特兒，身材火辣的她在IG坐擁103萬粉絲。（IG@krotchy）

Sarah因為火辣的身材，加上獨特的瞳孔顏色，在IG擁有超高人氣，她不同顏色的瞳孔更成為焦點。Sarah曾在訪問中表示自己患上虹膜異色症，雙眼自小就不同色。虹膜異色症指兩隻眼的虹膜可能因為遺傳而呈現不同顏色，這個現象通常出現在貓、狗身上。雖然Sarah自爆曾因為異色瞳被欺凌，但想不到這成為她在Model界走紅的本錢。

Sarah雙眼瞳色不一樣，一邊是碧藍色，一邊是淺啡色。（IG@krotchy）

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Sarah迷人的眼神、姣好的身段令人羡慕，但她透露小時候受盡欺凌，小學時已被同學投以奇異目光，質疑她戴了隱形眼鏡，她更表示經常感到迷茫，希望可以同正常人一樣。直至她10幾歲時投身模特兒行業，開始發現自己的眼睛與眾不同，不應該刻意隱藏。但Sarah亦坦言曾被模特兒公司建議，應該戴上隱形眼鏡令雙眼一樣色，獲得更多人接受。

Sarah身材十分Fit！（IG@krotchy）

不過最近就有網友指其實她雙眼是靠隱形眼鏡加修圖造成，事緣Sarah的藍眼睛在不同的照片中，呈現出不同的藍色，更有網友指放大照片後，可以看到她的藍色隱形眼鏡下其實是啡色瞳孔，更有指她的爸爸都出聲證明女兒天生就有一對啡色眼睛。而近日更有指Sarah為了令雙眼變成不同色，計劃飛到印度進行危險性極高的瞳孔變色手術，但Sarah對此未有回應。

最近有網友指其實Sarah只是戴了隱形眼鏡及修圖造成，並不是她所稱的患上虹膜異色症（Heterochromia iridum）。（IG@krotchy）

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