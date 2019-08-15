林志玲突然結婚　小S驚訝：AKIRA完全沒有在我們當中出現過！

眾所周知台灣藝人小S（徐熙娣），過往在綜藝節目《康熙來了》不停吐嘈林志玲又開她玩笑，使兩人一直被外界認為是不和，其實她們私下是好朋友。最近她又聯同好拍檔蔡康永於內地主持綜藝節目《花花萬物2》，仍不停提及林志玲又趁機吐嘈一翻，還大爆對方婚後變得非常招積添。

小S﹑蔡康永齊齊主持節目《花花萬物2》。（《花花萬物2》微博圖片）

林志玲嫁給AKIRA 小S：大吃一驚！

在節目的幕後花絮訪談中，問道小S同蔡康永有沒有做過媒人，此時小S就衝口而出「針對」林志玲：「是像志玲那樣的年紀才需要別人介紹」，而在旁的蔡康永就表示的確為對方介紹過男朋友，可是都不成功。而在她沒有任何先兆下，於社交網站宣布已結婚，嫁給37歲日本男團EXILE成員AKIRA，這一個舉動他們二人都感到非常錯愕，小S表示：「我有大吃一驚，他完全沒有在我們人生當中出現過，也沒有聽過他的名字，她竟然嫁給他。」不過她仍為對方找到幸福而高興：「她終於找到一個她愛的人跟愛她的人，我覺得這一點我是誠心的想的。」

二人都好驚訝林志玲突然嫁人消息。（網上截圖）

林志玲丈夫是日本男團EXILE 37歲成員AKIRA（林志玲微博圖片）

而蔡康永就表示AKIRA果真是神秘：「他是一個神秘的存在，因為我大概三年前有聽說過，有一位日本人是在名單裏，可是然後就再也沒有提過這個人了。所以我真的很錯愕。」雖然大家都好錯愕不過都替對方開心。而問道林志玲婚後有沒有任何變化時，小S二話不說對方變得招積，完全不理朋友眼中只有老公一人：「她現在結了婚後整個人就拽起來了（「拽起來了」是指態度囂張），就消失了完全不理我們。」表示要請她上節目好好盤問。