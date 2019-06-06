【我們是真正的朋友】大小S教育觀大不同　網友力挺節省觀念

每個家長都有自己一套的教育觀，近日台灣女星大S（徐熙媛） 同小S（徐熙娣）就在內地真人騷綜藝節目《我們是真正的朋友》中討論到這個問題。沒想到姐妹二人持相反意見，一個主張節省一個主張質量掀起網上討論聲不斷。不過大家似乎比較認同小S的觀念對她有讚無彈。

大S同小S為理財教育觀出分岐。（我們是真正的朋友截圖）

事關就在姐妹二人休息的時候，小S的大女兒Elly就打電話來表示想買一件衣服，此時小S就表示要率先睇睇，沒想到是一件潮牌服飾，小S就即刻反對：「你知不知道這個牌子非常有名而且很貴，你可不可以以後不要再隨便逛網絡。你要搞清楚你現在才十三歲，你要穿那麼貴的衣服幹嘛。而且你會持續地長高，你們現在買衣服盡量就是便宜，然後就是以後長高之後不能穿了，捐給別人，不要養成從小就花大錢的習慣。」

當她講這一番說話的時候，在旁的大S就細心聆聽著，似乎不認同小S的觀念，當她一見到Elly想買潮服時，就立即表示可以買：「這很好看呀！這是長到很大都可以穿。」但對於小S來講，該潮牌的價錢已經超出她的規定，皆因她講過女兒們的衣服超過一千台幣（約250港幣）就不能買。

大S著重質量，小S比較著重節省。（微博圖片）

但大S覺得質量比較重要，更為幫Elly反咬小S一口：「就像你那個毛毛衣一樣。」但小S就昂刻作出反駁：「那個毛毛衣是我賺了錢之後自己花錢買的。」最終搞到大S啞口無言，姐妹二人為此爭論不斷。

而廣大網友對於二人的理財教育觀念亦非常多意見，當然有人支持有人反對，有網友就提倡大S的質量觀念，皆因質量好的真的可以穿很久，如果質量差穿幾次就損壞，那豈不是一樣要不斷用錢買？不過大部份網友則支持小S的，皆因覺得未成年真的不必要，而且還在發育中就算質量再好都無用，皆因都是會穿不下的。反正婆說婆有理公說公有理，但她們兩人的出發點均是無錯的，都是為小朋友著想而已。