【逃犯條例】周柏豪突然清空IG 　8千幾發文全部被刪除

歌手周柏豪自上月在IG和微博呼籲合資格的香港市民登記做選民後,風波不斷,不少內地網民在帖文下留言責罵和表示對他感到失望。相隔一個月後,有細心網民發現柏豪的IG自昨晚開始刪掉照片,直到最後更清空整個IG,令粉絲相當擔心。

柏豪IG的帖子一日間被刪掉。(Instagram截圖@punkhippie)

柏豪的IG照片自昨晚開始突然被大量刪除,由原本約有8千多個post,慢慢到今日下午全部照片都被刪掉,有粉絲擔心他的帳號是否被盜用。但他的微博帖文就暫時沒受影響,柏豪的經理人就在微博發文說︰「他沒事,有我在旁守護,大家乖,你們給他空間靜一靜,好嗎?Stay Positive, No Worry, Be Happy, Keep Going, Everything will be fine.(保持正面,不用擔心,開心一點,一直走下去,所有事情也會好的。)」

柏豪的IG突然被刪相引起他的歌迷擔心。(資料圖片)

經過早前的呼籲登記做選民的事件後,他取消出席內地音樂節活動,雖然他未有正式表述原因,但未免令人懷疑與他早前的言論有關。而他在微博的呼籲說話也消失了,柏豪為免令粉絲擔心,亦再度發文解釋:「今天早前的發表應該是被屏蔽了。不再多說,繼續做好自己,保持正面心態正能量,繼續做好成為你們的榜樣,感謝明白我的人,同樣愛你。」

柏豪的經理人今日在微博發文。(微博截圖@CindyLeong)

據知情人士透露,星夢娛樂有關方面疑要求藝人刪除所有較為敏感的帖子,甚至追溯至2014年「佔中」時期有關的發文也要刪掉。

