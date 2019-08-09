【逃犯條例】周柏豪突然清空IG 　8千幾發文全部被刪除

歌手周柏豪自上月在IG和微博呼籲合資格的香港市民登記做選民後，風波不斷，不少內地網民在帖文下留言責罵和表示對他感到失望。相隔一個月後，有細心網民發現柏豪的IG自昨晚開始刪掉照片，直到最後更清空整個IG，令粉絲相當擔心。

柏豪IG的帖子一日間被刪掉。（Instagram截圖@punkhippie）

柏豪的IG照片自昨晚開始突然被大量刪除，由原本約有8千多個post，慢慢到今日下午全部照片都被刪掉，有粉絲擔心他的帳號是否被盜用。但他的微博帖文就暫時沒受影響，柏豪的經理人就在微博發文說︰「他沒事，有我在旁守護，大家乖，你們給他空間靜一靜，好嗎？Stay Positive, No Worry, Be Happy, Keep Going, Everything will be fine.（保持正面，不用擔心，開心一點，一直走下去，所有事情也會好的。）」

柏豪的IG突然被刪相引起他的歌迷擔心。（資料圖片）

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經過早前的呼籲登記做選民的事件後，他取消出席內地音樂節活動，雖然他未有正式表述原因，但未免令人懷疑與他早前的言論有關。而他在微博的呼籲說話也消失了，柏豪為免令粉絲擔心，亦再度發文解釋：「今天早前的發表應該是被屏蔽了。不再多說，繼續做好自己，保持正面心態正能量，繼續做好成為你們的榜樣，感謝明白我的人，同樣愛你。」

柏豪的經理人今日在微博發文。（微博截圖@CindyLeong）

據知情人士透露，星夢娛樂有關方面疑要求藝人刪除所有較為敏感的帖子，甚至追溯至2014年「佔中」時期有關的發文也要刪掉。

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