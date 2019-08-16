珍妮花安妮絲頓時隔15年回歸小銀幕　夥麗絲韋花絲潘做新聞主播

美國女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）自從出演經典處境劇《老友記》（Friends）之後，便再沒有拍攝任何電視劇，工作重心主要以電影為主。時隔15年，安妮絲頓回歸小銀幕的作品即將播出，令不少粉絲大感期待。

新劇名為《The Morning Show》，除了安妮絲頓，還有奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）同美國演員史提夫加維（Steve Carell），三人將飾演新聞主播，講述晨間新聞節目的台前幕後，以及新聞從業人員面臨的挑戰等，陣容豪華。

劇集來自Michael Ellenberg 的Media Res Studio，在Ellenberg想法的基礎上，還借鑒了CNN資深媒體記者Brian Stelter於2013年出版的《Top of The Morning》一書中的背景資料，描述NBC晨間新聞《Today》與ABC晨間新聞《Good Morning America》之間的近期競爭。

該劇演員陣容相當豪華，非常吸引。（IMDb）

此外，韋花絲潘與安妮絲頓還為了此劇擔任執行製片人。兩人表示，該劇將展現晨間電視節目中，男性與女性之間的複雜關係。在Apple TV 12日發布預告片中，沒有任何演員露面，鏡頭只展示了電視台的佈局，隨著三位主演的台詞重疊而推移。先是暗黑的過道，伴隨安妮絲頓的聲音：「早晨，我為大家帶來一些令人悲傷同沮喪的消息」，然後鏡頭切換到主播Mitch Kessler（史提夫加維 飾）的專屬房間，再運鏡表現其內部陳列的獎座、照片、服裝、化妝台等，之後轉移到辦公區域以及控制台，台詞聲也越來越激烈，最後呈現的是逐漸亮燈的直播間，以主播的主觀鏡頭講述晨間新聞直播前的準備工作。

預告片中首先呈現的是一條暗黑的過道。（YouTube截圖）

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短片中出現了幾次安妮絲頓與Carell的合照，兩人可能是新聞搭檔，亦有可能是情侶關係，但畫面中只能聽到韋花絲潘的聲音，並無其他相關信息，懸念十足。

據悉，蘋果公司訂購了兩季劇集，每季10集，將於秋季在Apple TV+首播。