李旻芳黃耀英極簡婚紗相反而耐看　捕捉一對新人最自然的交流

TVB《東張西望》主持李旻芳與男友黃耀英愛情長跑6年，二人將於11月5日舉行婚禮，展開人生的新一頁。早前二人拍攝一輯簡約婚紗相，沒有遠赴海外取靚景影相，也沒有走上香港街頭，就只是在室內簡簡單單地，一套婚紗一個場景，因為最美的，是一對準新人的笑容。

李旻芳與男友黃耀英將於11月5日舉行婚禮，二人拍攝了一輯極簡風格的婚紗相。

李旻芳和黃耀英原本沒有打算影婚紗相，只是怕唔影會後悔，便簡單影一輯，「因為之前聽位結咗婚嘅朋友講，婚紗相影完都係喺屋企放擺埋一邊，所以我地開頭都冇諗住影㗎，但係又有好多朋友話唔影會後悔，所以我個心都好十五十六，唔知影唔影好。影又怕浪費，唔影又怕會後悔。好彩我上網搵到而家幫我地影嘅呢隊Production team！見到佢哋影嘅相同花藝師嘅設計嘅作品全部都好啱我哋心水！」

李旻芳和黃耀英都喜歡簡單樸素的風格，不需要華衣美服和浮誇的背景，只想攝影師能捕捉到他們最真摯的笑容。

因為李旻芳和黃耀英都喜歡簡單樸素的風格，不喜歡太花巧，在這輯婚紗相中，李旻芳只穿了一襲設計簡約的婚紗，只轉換幾種穿法，「我哋想捕捉我哋兩個交流，真實自然嘅一面，兩個人一起嘅感覺，勝過砌一幅完美嘅佈景、笑容同動作出嚟，所以我哋選擇咗只係用簡單樸素嘅裝飾，加白色嘅場景，估唔到影出嚟效果真係好靚，好滿意。」Less is more，樸實無華的簡約風格更能歷久不衰，最耐看的，必定是當下兩人的笑容。各位喜歡同樣風格的準新人不妨參考一下！