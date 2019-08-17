【逃犯條例】阮民安為818集會「暫緩」慶祝老婆生日：佢會明白！

反對《逃犯條例》修訂引起的風波已經持續，一向支持「反修例」、而且很關心事態發展的E-Kids成員阮民安（Tommy）在日本工作回港後，周六（17日）凌晨再度在個人社交媒體表態，呼籲大眾參與明天（18日）舉行的維園集會：「唔知依家會唔會太夜，但因為8（月）18（日）可能係今次運動嘅其中一個關鍵點，所以我同我嘅團隊喺今晚就用左一首我寫嘅歌──《青春火花》，將由6月9號到依家大約68日入面嘅一啲片段，剪輯咗落嚟，希望可以用我呢首歌，再同大家打一打氣！」

阮民安稱重新剪輯《青春火花》是文宣工作的一環，讓網民盡情Share打氣片段。（阮文安Facebook影片截圖）

阮民安希望成年人為年輕人走出來：「8（月）18（日），香港人一定要再企出嚟，年輕人已經為香港做左太多太多啦，係時候到我地再為佢地出一次力啦，呢場仗從來都唔易打，甚至乎勝算好低，但我地一定唔可以放棄，一放棄，明天就沒有了！香港人加油！」

阮民安又將E-Kids收錄於2003年專輯《Smile》裡的歌曲《青春火花》的MV重新剪輯，改為使用過去兩個月逆權運動的片段：「條片入面有好多好多值得回憶嘅片段，有難過嘅，有痛心嘅，有自豪嘅，有振奮嘅，一齊入去感受一下吧！」

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原來8月18日同時也是阮民安老婆Eva的生日，他就說不會特別慶祝，皆因自己會去集會：「相信佢會明白同體諒嘅，香港大事為重。」網民亦紛紛留言感謝阮民安不畏強權、勇於發聲：「成首歌好感動，多謝你！」、「感謝你，我好感動！ 你係真音樂人！」、「無端端放催淚彈」、「感謝，雖然眼濕，但覺得冇所謂，片段由6月到依家，好多真摯感人嘅畫面。香港人好堅強！」

《青春火花》歌詞

「請 追蹤心內理想

今天你我別難過 前途太漫長

別要再想 抬頭讓我們辨別方向

如若再勉強會跌得更傷

和你 眼睛應格外明亮

願你下班車定可會遇上 另一個賣相

然後我便會為我在設想

和你 叫青春繼續燃亮

願昨日飲歌定可再遇上 下一個合唱

同在每日繼續成長 再找方向」