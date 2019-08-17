【多圖】鍾麗緹囡囡姊妹檔行騷　細女Cayla仙氣滿滿勁吸睛

現年48歲的混血女神鍾麗緹經歷了3段婚姻，擁有3名女兒，分別是21歲的Yasmine、10歲的Jaden和9歲的Cayla。三位女兒通通都遺傳了媽媽的美貌，生得十分標緻。日前，鍾麗緹就在微博分享了二女Jaden和細女Cayla一同為「中國國際兒童時裝周」擔任模特兒行Catwalk的照片，更留言：「我兩個小朋友長得太快呀，怎麼辦呀？」

Jaden和Cayla的表現亦獲得網民一致讚好，其中Jaden被讚氣場十足，表情和眼神都非常到位，完全是專業模特兒的模樣。而細女Cayla更是完美展現出母親的優良基因，仙氣滿滿。

姐姐Jaden被讚擁有超模的模樣！（微博照片/@鍾麗緹Christy）

果然是長腿家族！（微博照片/@鍾麗緹Christy）

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Cayla被指與年輕的鍾麗緹一模一樣，都是天生的美人胚子。對比幾年前在綜藝節目中看到的Cayla，她真的長大了不少，亦逐漸褪去稚嫩氣息，難怪被稱有潛力成為另一位前途無可限量的星二代，有不少網友亦留言大讚：「小女兒太好看了」、「兩個大長腿小美女真是太有范兒了」、「小女兒和媽媽超級像」和「基因太優秀了」等等。

鍾麗緹都經常行Catwalk！（微博圖片/@鍾麗緹Christy）

鍾麗緹小時候和細女Cayla一模一樣！（微博照片/@張倫碩）

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