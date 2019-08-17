【逃犯條例】王祖藍冇做護旗手遭內地網民圍插：不發聲還賺內地錢

反對《逃犯條例》修訂的風波仍然持續，引發多場集會、遊行和示威，更有不少藝人抒發感受以及各自表態。而近年主力在內地發展以及出任廣西政協委員的王祖藍連日來都未有表態，甚至沒有像成龍、陳偉霆、王嘉爾（Jackson）、Angelababy（楊穎）和陳曉東等早早在微博轉發「五星紅旗有14億護旗手」帖文，因而惹起內地網民不滿。

近年在內地賺到盆滿缽滿的王祖藍，身兼導演、演員、歌手、主持人等多重身份，深受觀眾歡迎。他近年亦成功創業，在2016年夥同邵氏兄弟電影公司合資設立「手工藝創作」公司，工作室分別設立於香港及北京兩地，旗下藝人更超過10名，當中有內地及香港藝人，包括：岑麗香、郭晉安、杜麗莎和阮兆祥等等。除此之外，他在去年更獲委任為廣西壯族自治區政協委員，踏足內地政壇。

王祖藍自8月1日起在微博支持兄弟的黃曉明的新戲後就再沒有更新！（微博照片）

祖藍之前都發過有關政治的微博！（微博截圖）

但他今次就沒有像成龍一樣第一時間轉發這段微博！（微博截圖）

雖然貴為廣西政協，但王祖藍就一直採取沉默是金的態度，對香港目前的事件未曾表態，但此舉卻惹起內地網民不滿，更指責他不是中國護旗手，對他感到失望。

內地網民表示失望！（微博截圖）

點撃下圖睇內地網民留言！

+ 4 + 3 + 2

王祖藍對於「表態」與否的態度，可能在之前的訪問中看出端倪。他上年2月接受港台節目《星期三主場》主持人麥嘉緯訪問時，便被問到他曾在《老表》系列中，演繹很多內地人的醜態，會否放在內地演出時，他承認在內地政治上較為敏感，他說：「而家內地嘅主流輿論好敏感，可能提少少，動輒就有幾百萬人喺度鬧交。」主持人又提到王祖藍以往曾在微博上發表一些政治有關的帖文，包括2015年抗戰70周年閱兵貼出敬禮照和2016南海主權爭議時轉貼中國地圖以及「一點都不能少」的帖文，被麥嘉緯問到若不表態會否惹來後果時，他稱：「未去到話一個好大嘅壓力，我本身比較上係支持自己嘅國家，好簡單去發這類文係好正常，掉返轉頭我又會諗我發咗又好多人攻擊，點解大家又會攻擊得咁緊要？」

王祖藍曾以政協身份上香港電台接受訪問！（網上截圖）

點撃下圖睇祖藍點講！