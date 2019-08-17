余文樂微博表態「反暴力」後首更新IG　父子齊高舉勝利手勢

反對《逃犯條例》修訂的風波仍然持續，除引起多場集會、示威，不少演藝名人亦有紛紛表態，其中余文樂早前（5/8）在微博發文，指自己反對暴力：「最近香港發生很多事，我作為一個土生土長的香港人，看到那麼多憤怒與暴力感到很痛心，一個人的立場並不能代表其他人，就像一小眾破壞秩序的人不能代表全香港的人，香港已經回歸了22年了，香港是中國的一部份，我是中國人，這一點無需多言，我不認同也不支持所有違法的人與事，希望香港盡快恢復秩序。」

樂仔同愛兒Cody一齊高舉勝利手勢，隔住玻璃窗都感受到兩人的父子情。（圖片IG:lok666)

雖然不少網友表示支持，但亦有不少人在IG痛斥余文樂。及後，他將IG改為私人帳號，並關上留言功能，但網民仍然鍥而不捨到他台灣妻子王棠云IG留言繼續罵。事隔不足兩星期，當所有網友以為余文樂不再用IG的時候，他今日（17/8）IG竟然有新動向。過往他為保護囝囝容貌免曝光，不時在社交平台都是只貼出遮樣照，如今余文樂一反常態，貼出與囝囝隔住玻璃窗，一齊高舉勝利手勢正面照，囝囝睇落非常可愛，相信長大後，一定相當靚仔。