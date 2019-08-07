台灣歌手謝和弦以歌聲撐香港人不是暴民　香港網民：唱出心聲！

台灣創作歌手謝和弦（R. Chord）經常於社交網站發表政治言論，去年台灣選戰期間更曾捱義氣為台北市長柯文哲站台，為他製作歌曲《台灣的未來》，可謂是台灣罕有地能無懼發表政治立場的藝人。 而昨日（6日）柯文哲宣布成立「台灣民眾黨」，謝和弦亦在柯文哲的黨員名單之上，正式成為踏進政壇的歌手。他昨日在Instagram多次向香港人說聲「辛苦了」，對香港近日的抗爭表示支持外，更為香港人創作了一首歌。

台灣歌手謝和弦去年為台北市長柯文哲站台並擔任助選團隊，現更在柯文哲成立的「台灣民眾黨」黨員名單之中。（謝和弦IG：@chord0415）

香港連月來因修訂《逃犯條例》引發起一連串的大型示威活動，釀成激烈的警民衝突，示威者更因此被警方及政府定性為「暴民」。謝和弦就香港的政治狀況多次在Instagram發文聲援，上載幾張在混亂的街上撿垃圾的示威者：「#自己救香港 #自己撿垃圾」他更為香港人創作了一首歌，並自彈自唱獻給香港人，獲不少香港網民留言表示「唱出心聲」。

謝和弦力撐被定性做「暴民」的示威者。（謝和弦IG：@chord0415）

他更為香港人創作了一首歌，歌詞中多次重覆「我不是暴民」，得到香港網民極力支持。（謝和弦IG：@chord0415）

謝和弦在Instagram即時動態回覆網民提問，有出席過抗議活動的香港女生說「之後會一直去，能為我打氣嗎？」，謝和弦支持她的選擇，並叫她「注意安全，保持冷靜」；有網民問他對於昨晚有香港學生因購買雷射筆而被警方告藏有攻擊性武器有什麼看法，謝和弦以「你還渴望發大財嗎」一句曲線諷刺參與下屆台灣總統選舉的高雄市長韓國瑜 。另外，早前余文樂在微博急於與香港人割席，並自稱是中國人而備受批評，有粉絲問謝和弦認為余文樂是一個怎樣的人，他亦不轉彎抹角，指他是「很香港的中國人」。

謝和弦多次在IG分享香港新聞。（謝和弦IG：@chord0415）

他直指余文樂是一個「很香港的中國人」。（謝和弦IG：@chord0415）

余文樂早前於微博發聲明割席，更稱「一小眾破壞秩序的人不能代表全部香港人」，備受批評。（余文樂微博：@余文樂）

余文樂自稱是中國人。（余文樂微博：@余文樂）

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