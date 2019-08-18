【多圖】朴敏英回眸一笑騷香肩　原來與閨密Jessica同遊西班牙？

韓國女星朴敏英近年憑着兩套熱播韓劇《金秘書為何那樣》及《她的私生活》而大受歡迎，最近去了西班牙度假的她，今日（17日）在IG分享旅行靚相，其中一張回眸一笑的照片獲粉絲大讚超靚，更被發現拍攝地與前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）日前Post的相一模一樣，看來這對好姊妹今次是一起度假！

韓國女星朴敏英近年憑着兩套熱播韓劇《金秘書為何那樣》及《她的私生活》而大受歡迎。（IG@rachel_mypark）

朴敏英今日（17日）在IG分享度假靚相，回眸一笑加上長髮飄飄，靚！（IG@rachel_mypark）

朴敏英今日在IG Post了幾張度假靚相，其中一張她站在海邊，穿上露肩衫的她對着鏡頭回眸一笑，大騷香肩，定位就顯示「Mallorca España」。而Jessica日前也Post了幾張定位在Mallorca的照片，配文「Beach Life」。對比兩人身後的風景，可見她們這次是一起去西班牙度假。

Jessica日前也Post出在同一地點拍攝的靚相，一雙長腿十分吸睛！（IG@jessica.syj）

其實朴敏英和Jessica是圈中出名的好閨密，雖然兩人相差三歲，而且出道後一個主力演戲，一個主力唱歌，但原來她們早在成名前就已經是無話不談的好友。一向感情好好的不時相約出外旅行，繼泰國布吉、日本北海道之後，今次再同遊西班牙，雖然沒有同框合照，但就互相幫對方影低最靚的一面，閨密之情令人羨慕！

朴敏英對着鏡頭眨眼甜笑，可見女神度假好心情。（IG@rachel_mypark）

Jessica同朴敏英是相識多年的好閨密。（IG@jessica.syj）

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