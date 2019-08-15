【多圖】昆凌IG分享比堅尼浸浴照慶生　罕見騷性感獲網民激讚

台灣天王周杰倫和昆凌結婚4年幾一向好恩愛，兩人婚後育有4歲囡囡小周周（Hathaway）及2歲囝囝Romeo，一家四口非常幸福。日前是昆凌26歲生日，兩人特別飛到泰國度假慶生，周董更在IG Post了一張同老婆錫錫的照片放閃，羡煞旁人！雖然昆凌的生日已經過了，但原來驚喜陸續有來，今日（15日）她在IG Post出一張自己的浸浴照，罕見展現性感一面，掀起網民熱議！

8月12日是昆凌26歲生日，周杰倫在泰國為老婆慶生。（IG@hannah_quinlivan）

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雖然昆凌已為人母，但依然Keep住Fit爆身形，令不少女士非常羡慕。今日（15日）她在IG罕見Post出性感照，相中昆凌以比堅尼上陣，望住海景浸浴，十分享受！她寫道：「The last birthday before I had my kiddos. M I always celebrating my birthday near water? #tbt #birthday #2014」原來這張相是昆凌在5年前的生日影的，當時她未婚未育，不過最令大家驚喜的是天王嫂其實好「有料」！網友紛紛留言「身材太好了」、「好性感」、「大嫂身材真的棒」，亦有人笑言周董見到老婆這麼性感會呷醋：「杰倫還有30秒到達現場」、「酸酸的空氣」、大哥要吃醋了」，相當搞笑！

昆凌一向身形Fit爆！（IG@hannah_quinlivan）

昆凌今日（15日）在IG Post了一張浸浴照，罕見展現性感一面！（IG@hannah_quinlivan）

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