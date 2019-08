【多圖】昆凌IG分享比堅尼浸浴照慶生　罕見騷性感獲網民激讚

台灣天王周杰倫和昆凌結婚4年幾一向好恩愛,兩人婚後育有4歲囡囡小周周(Hathaway)及2歲囝囝Romeo,一家四口非常幸福。日前是昆凌26歲生日,兩人特別飛到泰國度假慶生,周董更在IG Post了一張同老婆錫錫的照片放閃,羡煞旁人!雖然昆凌的生日已經過了,但原來驚喜陸續有來,今日(15日)她在IG Post出一張自己的浸浴照,罕見展現性感一面,掀起網民熱議!

8月12日是昆凌26歲生日,周杰倫在泰國為老婆慶生。(IG@hannah_quinlivan)

+ 4 + 3 + 2

雖然昆凌已為人母,但依然Keep住Fit爆身形,令不少女士非常羡慕。今日(15日)她在IG罕見Post出性感照,相中昆凌以比堅尼上陣,望住海景浸浴,十分享受!她寫道:「The last birthday before I had my kiddos. M I always celebrating my birthday near water? #tbt #birthday #2014」原來這張相是昆凌在5年前的生日影的,當時她未婚未育,不過最令大家驚喜的是天王嫂其實好「有料」!網友紛紛留言「身材太好了」、「好性感」、「大嫂身材真的棒」,亦有人笑言周董見到老婆這麼性感會呷醋:「杰倫還有30秒到達現場」、「酸酸的空氣」、大哥要吃醋了」,相當搞笑!

昆凌一向身形Fit爆!(IG@hannah_quinlivan)

昆凌今日(15日)在IG Post了一張浸浴照,罕見展現性感一面!(IG@hannah_quinlivan)

點擊下圖睇昆凌更多靚相: