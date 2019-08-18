與安宰賢3年婚姻破滅　具惠善IG公開對話截圖指責丈夫沒責任感

韓國34歲女星具惠善與小2歲的男演員安宰賢結婚3年來依然甜蜜不斷，更經常毫不吝嗇地大放閃光彈，是不少韓國網民心中最恩愛的夫妻之一。不過具惠善今日（18日）凌晨卻突然在Instagram自爆安宰賢進入倦怠期而向她單方面提出離婚，並公開二人之間的對話。消息傳開後引起震驚全韓國，引起廣泛討論，但事後具惠善已將該貼文連同有關安宰賢的照片全數刪除。二人的所屬經理人公司HB娛樂於今日中午確認二人已協議離婚的消息。

具惠善自爆安宰賢向她單方面提出離婚。（tvN《新婚日記》）

具惠善周日（18/8）凌晨在其個人Instagram，上載一張由安宰賢為她親手寫的「我愛你具惠善，我愛你具惠善」紙條，帖文極為諷刺：「因為倦怠期而變心的我老公想要離婚，但我想守護家庭（他的公司下周將會發布有關離婚的新聞稿，但我告訴你那些報道都是不事實） 。」

具惠善亦公開二人提及離婚的對話，指安宰賢已於三日前將離婚協議書交給自己，而他有份參演的綜藝節目《新西遊記》團隊亦已知道二人離婚一事，並準備於下星期正式向外發布離婚消息。具惠善向安宰賢表示，希望能先考慮具惠善媽媽的狀態，將公開離婚一事推遲。

具惠善在Instagram發文表示安宰賢進入婚姻倦怠期，決意與她離婚。（具惠善IG：@kookoo900）

具惠善不滿安宰賢不負責任。（具惠善IG：@kookoo900）

具惠善叫安宰賢親自向她媽媽賠罪道歉。（具惠善IG：@kookoo900）

安宰賢拒絕見面：見面不知道要說甚麼！

發帖又上載了安宰賢與具惠善的對話截圖，從中見到，安宰賢指，自己會打電話向具惠善的媽媽解釋離婚一事：「已經商量好了，只剩下文書的事情，現在見面好像也沒有意義了。我會按照約定進行下去的，我會與你母親見面的，我又不是不會打電話給她。 」

具惠善覺得安宰賢拒絕與自己媽媽見面解釋非常沒有責任感：「像說服我結婚時一樣，離婚時也負起責任的說服我吧，文書整理並不是什麼難事。」安宰賢卻堅持不肯見面，以此回覆：「你媽媽我會和她在電話說的，直接見面的話，不知道要說什麼話。」具惠善非常不滿安宰賢的答覆：「那也要負責任吧，親自和她見面賠罪吧，跟她說，你沒有辦法對和我結婚時講過的說話負責任了。工作有什麼重要？比我媽媽還重要的話，我真的無法忍受。」

具惠善和安宰賢於2014年因拍攝電視劇《吸血鬼醫生》戲假情真撻着。（tvN《新婚日記》）

二人於2016年5月21日結婚，正式成為夫妻。（tvN《新婚日記》）

HB娛樂對二人離婚消息表示：「儘管有很多人給予鼓勵和期待，但最近兩名演員因為各種問題，已經到了無法維持婚姻生活的狀況，經過真摯的商議之後，決定協議離婚。」不過，具惠善火速在Instagram反擊，指公司並沒有跟自己商量過就發表官方立場，決定退出公司。

具惠善IG宣布離開安宰賢經理人公司：公司對離婚問題處理不當！

具惠善和安宰賢結婚3年來依然甜蜜不斷，更經常毫不吝嗇地大放閃光彈，是不少韓國網民心中最恩愛的夫妻之一。（網上圖片）

5年前拍劇撻着 姊弟戀拍拖兩年後結婚

具惠善和安宰賢於2014年因拍攝電視劇《吸血鬼醫生》（Blood）時戲假情真撻着，並於2016年5月21日結婚，正式成為夫妻。婚後的二人更經常毫不忌諱地公開放閃，甚至一起出演真人綜藝節目《新婚日記》，分享二人私下的甜蜜點滴，節目中，安宰賢曾透露，對具惠善一見鍾情，之後具惠善亦在今年7月接受傳媒訪問時分享與安宰賢結婚的原因：「我無法同他分開，所以同他結婚，我覺得我們分開的話，我可能會死，我對離別感到害怕和畏懼。」外界一直認為，這段姊弟戀能夠開花結果，不過如今二人已走到離婚的地步，再加上從對話截圖中所見，安宰賢對大兩年的具惠善已回復使用敬語的關係，可見二人因關係破裂連相處都變得相敬如賓，幾乎沒有的轉圜餘地。

重溫二人的甜蜜時刻：