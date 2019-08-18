具惠善IG宣布離開安宰賢經理人公司：公司對離婚問題處理不當！

具惠善和安宰賢今日（18日）爆出離婚消息，二人的所屬經理人公司HB娛樂於中午發表立場，表示「兩位演員因各種問題已經到了無法維持婚姻生活的狀況，經過真摯的商議之後，決定協議離婚。」，確認二人的離婚消息。不過在發出官方聲明一小時後，具惠善隨即在Instagram發文反擊，強調二人至今仍然未有達成過任何離婚協議，直斥公司講大話。

具惠善認為HB娛樂對於她和安宰賢的離婚事件處理得不當。（具惠善IG：@kookoo900）

與安宰賢3年婚姻破滅 具惠善IG公開對話截圖指責丈夫沒責任感

具惠善5月底才加盟HB娛樂 與丈夫屬同一家公司

具惠善於今年5月底與前公司PARTNERS Park合約結束後，於6月3日加入了安宰賢的經紀公司HB娛樂，兩夫妻成為同公司同事，不過短短兩個月的合作關係亦因離婚而破裂。具惠善於18日韓國時間下午1時在Instagram發文表示會退出HB娛樂：「預料到今天（公司）會發表官方立場，所以昨天急忙上傳了內容。看到別人對我說髒話，稱因為離婚而感到背叛感的留言雖然在升溫，但目前並不是已簽字或達成離婚協議的狀態。這是沒有跟我作事前商議的官方聲明，我想要守護家庭。」

具惠善在18日下午發文表示經理人公司發出的聲明並沒有與她商議過。（具惠善IG：@kookoo900）

具惠善直言離開公司兼離婚將「雙失」 籲安宰賢付清房貸

具惠善亦上載一張於今日凌晨與安宰賢的對話截圖，由截圖中可見，具惠善一直聯絡不到安宰賢，不過對方一直通話中：「你和代表在Kakaotalk上罵我的內容，我已經看過了。聽說由此轉達了夫妻與公司間的信賴損毀的事情，公司對我們離婚問題的處理好像不正確，既然說了如果我也希望的話，會給我解約，那我覺得離開公司應該是對的。」

她亦表示，打算按安宰賢的意願馬上離婚，不過擔心在離婚同時離開公司會什麼都沒有：「如果離開（公司）的話馬上就會傳出離婚消息，所以我也打算按你所說的馬上離婚，但我既離開公司又離婚的話就沒有工作了，所以把『龍仁房產』（物業名字）的餘款給我（意思是指供樓貸款），並和律師們寫下這個約定協議離婚吧。事情會以之前所說的一樣，『你的變心，對你失去信任』還有報道會以『我會接受這些現實』來寫。記得給我匯餘款。」

HB娛樂現已將具惠善的個人資料刪除，正式將具惠善從公司中除名。