【她她她的少女時代】劇中一位超新星誕生　樣貌、身形和氣質俱備

《她她她的少女時代》將於明天晚上九點半取代《十二傳說》，於無綫電視翡翠台播出，作為一部講述一名離婚中女重拾夢想的時裝愛情劇集，短短二十集的小品故事，除了劇情重點要帶出得快，演員的功力也相當重要。

《她她她的少女時代》由田蕊妮、李思捷及曹永廉領銜主演，並由李國麟、姚嘉妮、羅天宇、林凱恩及韋家雄聯合主演，講演技，主演和大部分配角的已經有多年經驗，無人質疑，兩位比較新的演員羅天宇和林凱恩亦有處境劇浸淫了一段日子，相信至少可以不拖後腿。

田蕊妮和李思捷對上一次合作已經係2011年的《Only You 只有您》。（劇照）

立即睇《她她她的少女時代》仲有邊幾位綠葉演員：

+ 6 + 5 + 4

田蕊妮休息一年復出拍劇，當然是各位觀眾的焦點對象，而李思捷更是闊別三年再現無綫劇集，對於TVB流水式的演員選角，的確比較大新鮮感。不過，其實這部劇還有一個演員是觀眾極少見到，因為她是第一次於TVB出演劇集，她的名字叫林宣妤。

林宣妤於上年正式加入TVB。（IG@林宣妤）

林宣妤Serene是馬來西亞人，在2016年參加《Astro 國際華裔小姐競選》，奪得冠軍、「全民女神」和「最上鏡小姐」而聲名大噪，隔年再代表馬來西亞吉隆坡參加《國際中華小姐競選》，雖然是大熱門，可惜只得第二，輸給同樣加入了TVB，兼在《她她她的少女時代》也有份出演的余思霆。

樣貌、身形和氣質都有齊，冇得輸！（IG@林宣妤）