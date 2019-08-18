鄺潔楹身高157cm竟是籃球校隊　趁美留學曾與黑人運動感驕傲

鄺潔楹（Judy）原來加入過籃球校隊。（梁碧玲攝）

鄺潔楹（Judy）今日（18/8）出席沙田第一城的商場活動，開始時她更即席演唱了由方皓玟主唱的《你是你本身的傳奇》。她接受《香港01》訪問時，就表示這首歌已經練習了成兩個月：「有時間又會自己唱下，同埋沖澡嘅時候唱下。」她更反問記者：「你唔覺得沖涼嘅Encore好正㗎咩？」她回憶，上年除夕夜曾唱了一首容祖兒的《我的驕傲》：「因為我降咗一個半Key，之後就收到非常多的『嘲笑』，所以我決定以後唔再做呢啲鬼祟方法。」自此之後，她就決定找正式的音樂老師上堂學唱歌。

鄺潔楹（Judy）出席商場活動。（梁碧玲攝）

活動上，她亦大爆了自己另一個鮮為人知的秘密。活動後，她笑說：「我曾經係籃球隊㗎！你見到我平時拍節目咁身手敏捷就應該估到啦。其實細細就已經係好動派，嗰時加入籃球隊，一來係因為好多朋友都加入咗，二來嗰時見玩籃球校隊嘅人，每個暑假返嚟都會高10cm，所以我中二同埋中三嗰年都入咗籃球校隊，之但係每一個暑假我都喺嗰個高度。」她表示自中三後就到了美國讀書，但身高仍舊沒再增長。「就算啲鬼仔鬼妹叫我食多啲嘢，都好似冇用。不過就變咗向橫發展，最高峰去到118磅，跟住之後我就去咗玩田徑諗住減肥玩下跑步，點知我就係同黑人跑，哈哈，但係每一段歷史我都驕傲。」

現場沒有示威人仕。（梁碧玲攝）

昨日有網民在連盈討論區發起「【818沙田友入】第一城追擊TVB」活動。不過現場所見，卻未有示威者出現。當問及有關今日「追擊TVB」活動的事宜，大會則以「避免談及政治」為由婉拒回答。