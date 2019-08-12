【十二傳說】林夏薇再做潘教授現身《金宵大廈》　兩劇有咩關係？

無綫電視劇《十二傳說》播出以來收視不俗，劇集以平時無綫較罕見的都市傳說題材為主題，而每個故事再牽涉到犯案等情節，由飾演民族學教授的林夏薇和記者蕭正楠等人去拆解懸案，吸引一班喜歡懸疑題材的觀材收看，而女主角林夏薇的扮演的Dr. Poon也得到不少正評，不過翻查資料，竟然也發現無綫另一套劇《金宵大廈》也有同一個角色，難道她的角色會交錯地出現在《金宵大廈》中？

林夏薇演的潘教授得到不少讚賞。（劇照）

《金宵大廈》跟叫好又叫座的《降魔的》一樣由羅佩清編審，劇集以前世今生為背景，劇中李施嬅飾演的一名空姐Alex遇上了陳山聰飾演金宵大廈的看更阿蕭。故事發生在這棟殘舊﹑充滿了神秘氣氛和流傳著靈異傳聞的金宵大廈中，而阿蕭與Alex出現的感情瓜葛，源自一段六十年代發生於大廈內的前世情緣。演員列表中的竟然出現林夏薇在《十二傳說》中的潘朵拉，難道林夏薇又會「亂入」《金宵大廈》？

陳山聰在《金宵大廈》中演一名看更，在這棟大廈中經歷了怪異事件。（資料圖片）

《香港01》記者向林夏薇查詢，她以短訊回覆︰「《金宵大廈》我只是用Dr. Poon 的身份客串一場戲，同山聰。」而她表示客串的戲份只有一場，「角色都是延續Dr. Poon，民俗學教授，我只是記得嗰一場都好多對白，因為Dr. Poon要傳達好多信息，就多對白。」被問到會否跟《十二傳說》有連繫，她就指︰「要問返監製清楚啲，可能題材有啲相似所以我做返Dr. Poon，山聰嚟搵我，我幫他解開謎團。」而《香港01》記者同時向陳山聰查詢，他以短訊回覆︰「其實金宵係監製（葉鎮輝）同我邀請薇薇友情客串，所以編劇就順理成章把Dr. Poon角色寫咗一場戲。」他又指︰「我附和監製（邀請林夏薇客串），其實因為大家好朋友，加上之前一齊拍《乘勝追擊》合作得好開心，所以諗住揾薇薇友情客串。」相信有追《十二傳說》的觀眾也要追埋《金宵大廈》喇！

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