盧宛茵首個楝篤騷　徐小鳳造型隆重登場

「Madam Lo」盧宛茵入行多年，今晚於旺角麥花臣舉行從未試過的棟篤笑—《盧師動眾Madam Show棟篤笑》，令不少觀眾相當期待，早前Madam Lo已經宣傳海報中向她的偶像徐小鳳致敬，以小鳳姐的經典黑白波點連身裙造型上陣，亦說過開騷前要努力keep fit，又透露開騷會講吓婆媳關係、人生百態以及娛樂圈趣聞等等，將貼地及八卦的題材搬上台。

有唔少圈中人到場捧場。(梁碧玲攝)

身為Madam Lo首個個人楝篤騷，不少圈中好友都有到場支持，出席嘉賓包括有宣萱、鄭敬基、麥長青、黃智賢、陳偉琪及陸詩韻等人，現場星光熠熠，場館現場坐無虛席。

盧宛茵更加cosplay埋美國女歌手Lady Gaga。（梁碧玲攝）

萬眾期待的楝篤笑在晚上接近8時半開騷，先播出無綫處境喜劇《卡拉屋企》主題曲《香港新姿態》，然後Madam Lo以一身徐小鳳經典造型，黑波點白色長裙隆重登場，並唱出小鳳姐的著名歌曲《風的季節》揭開序幕。台上兩名男舞伴手持電風扇營造風的效果，率先炒熱現場氣氛。Madam Lo在台上稱：「好多謝大家嚟支持我呢個騷，知道好多粉絲來睇我，好多時佢哋會話：『我哋細細個就睇你』，我就望下佢，細細個睇我睇到宜家？咁我都真係好多謝佢哋。」