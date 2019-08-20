陳偉霆內地粉絲中環遇見偶像　大方合照兼提醒：喺香港玩小心啲！

香港藝人陳偉霆（William）自從轉戰內地之後，事業風生水起，賺得盆滿缽滿，人氣高企，深受內地粉絲愛戴。

近日，有網友曬出在香港偶遇William的合照，更大讚其溫柔。她如是描述當日的情況：「與友人在金融管理局下車，偶遇到了陳偉霆！！！我當時激動到忘了他名字了，然後友人拉著一起上去合照，真人很有禮貌，大方的跟我們合照，真的超級開心了。」

網友在香港偶遇William，大讚其窩心舉動。（微博圖片）

由於香港最近因《逃犯條例》修訂問題，引發了多場遊行、集會等活動，警方與示威者之間也多次爆發衝突，令不少遊客覺得「危險」，因此前來旅行的人數驟減。該網友也在文中提及前一晚遇見遊行隊伍的過程，還透露William在拍照後溫柔地問到：「那麼危險怎麼還敢來HK呢？來自哪裡。」其後還叮囑他們「在香港玩小心一點。」

而在另一位網友的WeChat中，也表示William有問以上的問題，同樣也提醒他們小心一點，而且拍照很有耐心。

網友描述偶遇William的過程。（微博圖片）

網友們見到之後，都對William的舉動感到窩心，「陳偉霆溫柔」的hashtag更登上熱搜榜，大家紛紛寫到：「真的是溫柔又同理心極強的男人，這麼多年一直為他心動，他真的太好了」、「他還沒紅的時候有大陸網友留言說你們香港人都看不起大陸人吧（記得大概是這樣），然後陳偉霆回復不會，我們都是中國人」，更有網友留言：「香港是他自己的家，所有家人都在那裡，從小在那裡長大，他說出這句話心裡其實也挺難過的吧」等等。