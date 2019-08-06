男星雷鬼頭造型大熱　鹿晗太柔美陳偉霆冇個性

近年在男生界中除了流行梳剪油頭﹑寸頭﹑中分頭之外，最近更興起「雷鬼頭」。而近日內地紅星范冰冰的弟弟范丞丞就梳著雷鬼頭為某男性雜誌拍攝封面，一頭藍色雷鬼造型十分有個性，瞬間使個人的魅力大增極受好評。

事實上除了他之外，圈中有不少男星都曾梳過雷鬼頭，就好似吳亦凡﹑易烊千璽﹑李現﹑鹿晗﹑陳偉霆等，他們均各顯個人特色，不過在網友心中他們始終都會被分出高下。眼看是次名單有陳偉霆，許多人都以為肯定又是他獲讚最多啦！其實非也非也，今次他輸給吳亦凡了，皆因對方的「痞」感非常自然流露，天生的壞男人特質特別適合這種髮型，睇到網友動晒心。

范丞丞新髮型非常突顯個性美。（風度微博圖片）

過去陳偉霆每每在髮型﹑時裝造型﹑耳環造型等上都非常突出略勝其他男星，幾乎都穩奪冠軍寶座是另類的香港之光。而在是次的雷鬼頭造型上，他雖然未至於好難睇，不過輸在不夠自然，更何況頭戴白帽更不符合雷鬼野性的精神，會給人多此一舉的感覺。其實陳偉霆本身就自帶壞男人的特質，理應適合雷鬼頭，但可惜總難突顯雷鬼野性的味道出來，只能夠話他夠英氣。而肌膚比較白晢同五官精美的他，剪起寸頭就會特別亮眼，所以在寸頭男星中他奪得冠軍寶座。其實，雷鬼頭要有好重的ABC感﹑嘻哈感﹑街頭感的人梳起上來會特別帶感，在這一方面陳偉霆會比較遜色一點。

陳偉霆的雷鬼造型難突顯其個性。（最愛等等的飽飽寶寶微博圖片）

隨了陳偉霆不合適之外，小鮮肉鹿晗亦都不合適。早前他為了配合《熱血街團》而梳了一頭雷鬼頭，雖然未至於難睇但就顯得格格不入。眾所周知，鹿晗以清秀著稱，加上肌膚白滑男生女相，原本就不是那麼Man，所以梳著雷鬼頭只會覺得他為梳而梳，因為氣質不搭好難突顯雷鬼應有的個性。不過因為雷鬼頭帶給鹿晗一個好處，就是令他男人許多喇！

鹿晗因為男生女相梳雷鬼頭不太合適。（微博圖片）

而吳亦凡﹑易烊千璽同李現梳起雷鬼頭就特別合適，皆因他們自身特別帶有壞男人的氣質，而且膚色亦不是那麼白滑，更重要的是他們一個ABC玩嘻哈，一個專注跳街舞多年，一個多年健身特別粗獷，以使氣質上搭配雷鬼頭就非常自然。

吳亦凡從小在加拿大長大，自身帶有ABC感，而且極愛嘻哈音樂的他屢屢在個人作品中突顯個性，就好似《中國新說唱》中講到一句「Skr」，非常有個人特色，因此給人一個鮮明的印象，特別有個人風格。而他隨了在節目上總梳著雷鬼頭示人之外，私下的他亦梳著雷鬼頭，是由內而外喜愛街頭文代，才使網友覺得他梳起上特別帶感。網友幾乎一致讚好睇：「還是吴亦凡最好看」﹑「帥的無需反駁」…幾乎是完美。

吳亦凡自身有個性，梳起雷鬼頭特別出眾。（中國有嘻哈微博圖片）

+ 3 + 2

而易烊千璽（18歲）小小年紀就已經特別男人了，在組合TFboys三人中，他是屬於剛強的代表，而且每每因為說話少而給人好酷的感覺，年輕人流行稱為「高冷」。另外，因為從小學習舞蹈的關係，令他在綜藝節目《這就是街舞》上的表演特別出眾，梳著雷鬼頭跳出個人特色，完全沒有突兀感。網友們紛紛留言：「真的好好看」﹑「超適合他啊」…認為他能駕馭所有髮型。

而李現雖然只是一名演員，但因為身上粗獷的男人味太重，令他梳起雷鬼頭時特別男人。已經健身多年的他身材舊舊分明，在劇集《河神》中則以雷鬼頭示人，本身給人壞男人感覺重加上雷鬼頭更加重男人味，令他非常配合雷鬼野性粗獷的精神，莫名地適合他呀！

李現（左）﹑易烊千璽都非常合適。（微博圖片）