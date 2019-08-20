【怪奇物語】天生患奇難怪病　肥仔Dustin加入慈善機構望大眾關注

大人細路都喜歡的Netflix原創劇集《怪奇物語》（Stranger Things）集合了恐怖、懸疑、奇幻元素，自2016年推出第一季後口碑極佳，成為Netflix必煲劇集之一。劇集發展到第三季，除了劇情吸引之外，相信大家都會喜歡劇中的可愛小演員。劇中飾演Eleven的Millie Bobby Brown成為了各大時裝品牌的寵兒，更登上了時裝雜誌封面，另一位超搶鏡小演員一定是負責搞笑的肥仔「Dustin」Gaten Matarazzo，但原來Gaten患上一百萬人中只有一人患上的怪病。

Dustin肥嘟嘟非常可愛！（《怪奇物語》劇照）

在第一季中的其中一幕，Dustin（Gaten Matarazzo飾）跟好友Mike（Finn Wolfhard飾）、Lucas（Caleb McLaughlin飾）及Will（Noah Schnapp飾）在學校被同學要求示範如何將肩膀向前「摺埋」，同時因為沒有門牙，而取笑他為怪胎。事實上，Gaten真的患上一個名為「顱骨鎖骨發育不全」（Cleidocranial Dysplasia，簡稱：CCD）的罕有遺傳病，令Gaten天生沒有鎖骨，故能做出正常人不能做到的動作。患上這個病的患者，通常會有鎖骨缺陷、顱骨縫合骨化延遲及延遲發牙，更因而出現大細面、中度矮小、前額及後枕骨突出等情況出現，雖然身體上出現不同的異常症狀，但智力完全正常。

Gaten因飾演Dustin一角而爆紅，接受外國傳媒訪問時曾經透露在《怪奇物語》中被欺凌的情節，其實在現實生活中經常發生，直言小時候因為牙齒發育不全而沒有門牙，導致被同學們恥笑和欺凌。雖然比起大家眼中的正常小孩Gaten的確比較與眾不同，不過就是因為他的獨特之處及樂觀的性格而奪得Dustin這個角色。他表示自己知自己事，過往亦因身體狀況的原因而得不到任何角色，為《怪奇物語》試鏡前做熱身時吸引到監製Duffer Brothers：「我向他們（Duffer Brothers）講解我的狀況，當我得到這個角色時，他們問我是否接受得到劇中加入被欺凌的情節，我告訴他們絕對沒有問題，因為這就是真實的情況。」

Gaten因飾演Dustin這個角色而爆紅。（《怪奇物語》劇照）

Duffer Brothers曾在訪問中表示劇中的幾位主角在校園被視為「怪胎」，但其實「怪胎」都有着深藏不露的專長，正如他們利用科學的知識及尋找真理的熱誠去對付怪獸，而Gaten正正符合他們的要求。天生患病的Gaten坦言於2015年踏足演藝圈未曾感到自卑，因為能夠為觀眾帶來歡樂而感到滿足，由於他清楚明白到患病及被欺凌的感覺，所以他加入了協助患有顱骨鎖骨發育不良人士的慈善機構「CCD Smiles」，希望能夠靠自己的影響力令大眾關注這個罕有遺傳病：「能協助跟我一樣有這種病的人渡過難關，我非常開心！」