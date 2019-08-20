【任噏亂評】具惠善、宋慧喬離婚太突然？　其實早已出現兩大先兆

近日韓國娛樂圈最熱門話題，必定是具惠善和安宰賢宣布離婚，由於兩人時常大派閃光彈，所以觀眾聞訊難免大為錯愕；此外，「雙宋夫婦」宋仲基和宋慧喬也於六月末宣布離婚，兩段被外界視為幸福美滿的婚姻，最終竟分手收場，實在令人不勝唏噓。雖然兩段「分」訊殺大家一個措手不及，但細心回顧「雙宋」，還有具惠善和安宰賢在幕前的表現，兩段婚姻走到終結是有跡可尋的。

18日，具惠善大爆安宰賢提出離婚，雙方關係走向終結。（視覺中國）

「雙宋夫婦」宋仲基和宋慧喬也於六月末宣布離婚。（視覺中國）

戲假情真愛火燃燒殆盡

「雙宋」和安宰賢具惠善不約而同因拍攝韓劇而結緣，宋仲基和宋慧喬2015年拍攝《太陽的後裔》相識，在戲中愛得難捨難離，而這份愛情就從戲裡蔓延到戲外；無獨有偶，同年安宰賢與具惠善合作拍攝《Blood》，雖然兩人演技遭受觀眾猛烈批評，但網民發現安宰賢與具惠善演時親熱戲份外投入真摯，或許兩人當時開始已經擦出愛火。

安宰賢與具惠善的演技向來被受批評，但兩人在《Blood》演吻戲卻份外真摯。（《Blood》畫面）

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戲內的感情可能會加速感情滋長，但雙方褪下角色濾鏡，走出劇集的浪漫情節，才是兩人關係考驗的開始，畢竟共度餘生的不是《太陽的後裔》的劉時鎮、姜暮煙，或是《Blood》的朴志尚、劉麗塔，而是演員本身。當雙方終於感受到伴侶的真實性格，從電視劇的浪漫情節中醒來，有可能發現對方不是自己「對的人」，關係裂縫就從此開始產生。

《太陽的後裔》中，宋仲基和宋慧喬愛得癡纏，兩人的感情也從戲內蔓延到戲外。（《太陽的後裔》畫面）

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高調放閃掩飾脆弱關係

宋仲基和宋慧喬，以及具惠善和安宰賢還有一個共同特點，就是不時高調放閃。宋仲基和宋慧喬公布戀情前，不時「孖公仔」現身公開場合，宋慧喬亦不避嫌分享兩人合照，而「雙宋」結婚後，亦多次在公開場合上提及對方；至於具惠善和安宰賢則更為高調，兩人曾在Instagram分享拍拖時的甜蜜片段，結婚後又參與金牌導演羅暎錫（暱稱：羅PD）的綜藝節目《新婚日記》，大方在鏡頭前吻個不停，狂放閃光彈。兩對夫婦在離婚前一個月，依然高調曬恩愛，因此宋仲基和宋慧喬，以及具惠善和安宰賢公布離婚消息，的確殺大家一個措手不及。

具惠善和安宰賢拍攝金牌導演羅PD的綜藝節目《新婚日記》瘋狂放閃，相信當時觀眾沒想到兩人會離婚。（《新婚日記》圖片）

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高調在鏡頭前曬恩愛，鏡頭背後是否一樣甜蜜？答案有可能是「不」。心理諮詢師隼人去年撰文分析大多數高調放閃的情侶之所以分手收場，是因為在談戀愛的過程缺乏安全感，所以在社交平台或其他途徑「放閃」，吸引朋友讚好和留言，從而增加對感情的信心，以及達到宣示主權的作用。但既然雙方關係脆弱，高調放閃只是自欺欺人，逃避現實，未必對鞏固戀情有實質幫助，亦是感情破裂的先兆。

宋仲基和宋慧喬公布戀情前，已不避嫌甜蜜互動，亦不時在傳媒面前提及對方。（視覺中國）

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作為局外人，我們難以知道宋仲基和宋慧喬，以及具惠善和安宰賢離婚的箇中原因，不過從客觀因素來看，以上兩點是他們各走各路的先兆。不過，就算我們早就知道他們關係面臨危機又如何呢？每段感情還須當事人親自拆解危機，才能得以延續下去，但兩人分手也未必是壞事，或許放手才是對他們最好的結局。