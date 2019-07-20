【PRODUCE X 101．評論】「X1」華麗成軍　節目卻暴露三大弊病

韓國Mnet真人選秀節目《PRODUCE X 101》19日晚上圓滿結束，金曜漢成功奪得第一名，與金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李瀚潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙和李垠尚以限定組合「X1」名義出道，活動期限為5年。《PRODUCE X 101》第一至十一集平均收視為2.13，比上一季《PRODUCE 48》的2.269還要低，加上《PRODUCE X 101》以男偶像掛帥，坊間回響仍遠遠不及同樣以男偶像為主題的《PRODUCE 101》第二季，似乎《PRODUCE 101》系列聲勢已日漸下滑，《香港01》以下會為大家講解影響《PRODUCE X 101》人氣的三大弊病。

金曜漢成功奪冠，成為限定組合「X1」中心。（《PRODUCE X 101》截圖）

重溫邊11位成功出道啦！

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練習生欠缺新鮮感或實力

《PRODUCE 101》系列未有要求練習生是素人，沒有任何演藝經驗，不過四季以來，有不少練習生曾經參加其他選秀真人騷或已經出道，以今季《PRODUCE X 101》為例，男團MYTEEN的金國憲、宋有彬、UP10TION的金宇碩、李鎭赫，還有VICTON的崔秉燦、韓勝宇、UNIQ的曹承衍等均有參賽，而曾參加《PRODUCE 101》第二季的金東彬、《MIXNINE》的白眞、《Under Nineteen》的南到賢等人亦有參賽，希望能帶起話題。雖然上述練習生在《PRODUCE X 101》相當出眾，但練習生過往有一定程度曝光，難免令觀眾減少新鮮感。

《PRODUCE X 101》的練習生中，有演藝經驗的練習生較出眾，圖為VICTON成員，本季獲得第三名的韓勝宇。（《PRODUCE X 101》截圖）

同一時間，《PRODUCE X 101》過往鮮有露面的素人表現未如理想，實力與已曝光的練習生仍有一定距離。儘管金曜漢、宋亨俊、孫東杓等人氣高企，但相比之下，金宇碩、李鎭赫、韓勝宇等已出道練習生表現更能引起網民討論，原因歸咎於各大公司不願派出精英練習生參賽──自第二季起，出道組成員不能兼任所屬公司的組合，而《PRODUCE X 101》亦限制出道組成員必須專任「X1」兩年半，無疑嚴重影響娛樂公司推出新男團計劃，減低參賽意欲，《PRODUCE X 101》練習生水平差距甚大，自然影響表演質素。

《PRODUCE X 101》主題曲《X1-MA》中心擔當孫東杓過往鮮有公開露面，在決賽中以實力說服觀眾，成功奪得第六名。（《PRODUCE X 101》截圖）

剪輯問題未有改善

《PRODUCE 101》系列最為人詬病的，必定是後期剪輯。《PRODUCE 101》節目組時常放大練習生的失誤和負面言論，例如《PRODUCE 101》第一季許燦美獻唱《再次重逢的世界》時走音，被節目組重覆播放十多次，令許燦美人氣急跌，原本屬大熱門的許燦美最終決賽止步，而今季《PRODUCE X 101》金宇碩亦多次被「惡魔剪輯」，例如重點播放不歡迎新隊員的言論，重複練習時走音和跳錯舞步片段，還有金宇碩獻唱時，鏡頭卻放在其他隊員身上，雖然金宇碩成功出道，仍無疑影響外界對金宇碩的評價。

若說金宇碩是《PRODUCE X 101》「惡魔剪輯」受害者，相信不少觀眾會同意。（《PRODUCE X 101》截圖）

既然有「惡魔剪輯」，必然有「天使剪輯」（放大某些練習生的優點），撇除個人練習生，《PRODUCE X 101》共有47間公司參賽，然而，第一集公司評價卻只播放到訪Brand New娛樂、Starship娛樂、Woollim娛樂等公司的片段，而且該三間公司的練習生鏡頭頗多，又能展示其實力，例如宋亨俊的領導才能、李垠尚的唱功、黃允聖的舞技等。無可否認上述練習生具備實力，但李協、李美談、姜賢秀、白眞、金國憲等練習生的能力亦獲觀眾認可，卻未能夠得到節目組的「眷顧」，有更多機會在觀眾面前發光發亮，最終全數在決賽前止步，難免引起節目組偏心部份練習生的疑雲。

雖然Brand New娛樂、Starship娛樂、Woollim娛樂等公司練習生具實力，但出鏡機會明顯較其他練習生多，難免令觀眾質疑節目組偏愛上述三間公司，圖為Starship娛樂宋亨俊。（《PRODUCE X 101》截圖）

雖然《PRODUCE 101》系列導演安俊英曾多次否認「惡魔剪輯」和「天使剪輯」的指控，又在節目開波前承諾會平均分配鏡頭，但《PRODUCE 101》系列播出四年以來，有關問題從未有改善，有觀眾認為後期剪輯是《PRODUCE 101》系列的精彩之處，但「惡魔剪輯」容易引起爭議，從而令觀眾對節目生厭，因此，觀眾對《PRODUCE X 101》打退堂鼓，與剪輯問題不無關係。

安俊英（右）講冇惡魔剪輯，你信唔信？（網上圖片）

節目缺乏精彩表演

《PRODUCE 101》連續四年舉辦，雖然相比其他選秀節目，例如《MIXNINE》、《The Unit》、《Under Nineteen》等，《PRODUCE 101》的人氣和討論度依然遙遙領先，因為《PRODUCE 101》第一、二季練習生創造不少精彩演出，例如第一季的《Bang Bang》、第二季的《Sorry Sorry》、《Get Ugly》、《Never》等。

《BOSS》是《PRODUCE X 101》其中一個精彩演出，當中大部份練習生能成功出道。（《PRODUCE X 101》截圖）

然而，去年《【Produce 48．評論】張元英贏了宮咲咲良 節目聲勢卻輸了前兩季》一文已經提及，第三季《Produce 48》開始鮮有出現街知巷聞的傳奇演出，即使今季有回春跡象，《Love Shot》、《Boss》、《U GOT IT》表演口碑載道，而金曜漢、金宇碩的直拍亦佔據韓國NAVE TV的TOP 100榜首，但相比起第一、二季，《PRODUCE X 101》實在是失色不少。

「小組評價」中，金曜漢《BOSS》直拍點撃率撃敗一眾練習生。（《PRODUCE X 101》截圖）

金宇碩的《U GOT IT》直拍人氣爆燈，是首個在Naver TV破千萬點擊的《PRODUCE X 101》直拍。（《PRODUCE X 101》畫面）

那麼，《PRODUCE 101》還有延續的必要嗎？記者認為不至於壽終正寢，但必須暫緩。

畢竟，《PRODUCE 101》系列成功創造三個人氣限定組合──I.O.I、Wanna One和IZ*ONE，而「X1」相信亦會繼承前輩們的光環，成為K-pop其中一顆閃亮的星星，所以《PRODUCE 101》系列的確功不可沒，亦罪不至死。然而，上述三大問題未能在短期內改善，便倉卒舉辦《PRODUCE 101》第五季，只會令《PRODUCE 101》聲譽越變越差，甚至拖累出道組的人氣。因此，記者認為，若《PRODUCE 101》休息數年時間，改善上述問題，做好準備，養精蓄銳後再次出發，相信可以令《PRODUCE 101》系列重振聲威，讓觀眾能欣賞更精彩演出。