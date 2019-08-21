Kylie Jenner一篇IG喪賺破百萬美元！　唔露樣都勁吸千萬個心心

名媛Kylie Jenner才22歲，身價已高達9億美金，是Kim Kardashian同母異父妹妹，擁有1.4億粉絲追蹤的她號召力驚人，一篇IG貼文就能輕鬆賺入126萬美金，等於是一棟豪宅入袋，超狂身家讓人羨慕不已。

Kylie Jenner的號召力超大，隨便一篇貼文就有千萬人按讚，22歲的她除了是網紅，還是模特兒、名媛及美妝品牌CEO，是福布斯排行榜上最年輕的富豪，過去光是上傳一張女兒抓着她手的照片，就超過1800萬人按讚，平均一篇貼文就能賺入126萬美金。

Kylie Jenner一篇IG不露臉也能獲得1800萬人按讚。（IG@kyliejenner）

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事實上，Kylie Jenner出手闊綽，不久前過生日就砸下重金，光前往義大利的交通工具就花了2億5千元美金，和一般小快艇不同，這艘名叫「Tranquility」的豪華快艇高91公尺，長度堪比一個足球場，設備更是高級到無法想像，美容院、蒸氣室、遊泳池、電影院…應有盡有，甚至還有「直昇機停降場」。

Kylie Jenner的豪華快艇「Tranquility」設備極奢華，連「直昇機停降場」都有。（IG@kyliejenner）

而Kylie Jenner的知名饒舌歌手男友Travis Scott送的禮物也是誠意滿滿，就是照片中，Kylie Jenner脖子上戴着的整條鑲鑽「訂製項鍊」，耀眼程度閃瞎眼睛。仔細一看，才發現Travis Scott真的很有心，顯眼「嘴唇」圖案正是女友Kylie Jenner自創美妝品牌的logo，用心程度100%。Kylie Jenner此次22歲奢華生日遊，除了好好犒賞自己，更是讓廣大網友開眼界了。

Kylie Jenner獲男友Travis Scott所送的項鍊。（IG@kyliejenner）

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