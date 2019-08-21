金義聖轉發《鏗鏘集》兼收集遮眼照　網民發起「#Eye4HK」引關注

即時娛樂
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曾出演《屍殺列車》的韓國資深演員金義聖，最近就香港的《逃犯條例》修訂風波多次在個人IG及Facebook專頁發聲，亦嘗試將香港現時的情況傳達開去。金義聖勇敢的做法，獲不少香港人大讚外，更有香港網民參考他上傳遮眼自拍的做法，主動發起「#Eye4HK」Campaign。

金義聖接連幾天都有為港人發聲，昨天（20日）他更在Facebook專頁上轉發《鏗鏘集》製作的「721元朗黑夜」，並附上韓文字幕，希望更多韓國人能夠了解到香港的情況，亦希望能夠發動網民的力量，讓事件宣揚開去。而今天金義聖也開始在網上收集各地網民遮眼的照片，他希望能通過活動，對支持「反修例」的香港市民說他們並不孤單。金義聖更對中國放話，表示作為大國的中國應該要表現它的風範，警告它不要給予香港不幸的未來。

金義聖今天再更新Facebook，給中國建議外，也開始收集韓國網民的遮眼自拍。（FB/@김의성）

金義聖發聲全紀錄：

+5
+4
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早前金義聖曾在個人IG上傳一張遮眼的自拍照，藉此為「811衝突」中受傷少女打氣，因此有香港網民參考他的做法，發起「#Eye4HK」的活動，呼籲香港人在晚上8時正，上傳用手掩右眼的照片到社交媒體上，並標籤至少3個香港及2個海外朋友，讓活動能一直延續下去。希望能夠仿傚2014年ALS協會發起的冰桶挑戰（Ice Bucket Challenge）一樣，能夠喚起外國的關注。

香港網民借金義聖發起「#Eye4HK」，希望獲得社會關注。（IG/@mingmhm）

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