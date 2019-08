金義聖遮掩右眼聲援中槍少女　逆權大叔曾保護TWICE Sana發聲

香港近日爆出《逃犯條例》風波,曾出演電影《屍殺列車》、韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》和《阿斯達年代記》等的韓國資深演員金義聖,早前在個人IG貼出「Stand With Hong Kong」及香港市民參與遊行的照片,四度發聲支持。今天(19日)金義聖再度更新IG,上傳一張用單手遮眼的自拍照,再次出聲撐港人。

昨天(19日)民陣在維園舉行反修例集會,並宣布有至少170萬人在風雨下參與。今早金義聖第5度為香港人打氣,上載一張用單手遮着右眼的自拍照,相信是暗示於「811衝突」中,疑被警方用布袋彈射中右眼的少女。IG上金義聖並用英文寫着「我有看到這新聞!170萬人參與遊行!龐大而和平!對於香港人我非常自豪!」(I heard the news! 1.7 million people marched! Strong and peaceful! I am so proud of You Hongkongers!),他更標上「#freehongkong」、「#prideofhonkong」和「#prayforhongkong」的標籤,表示全力支持香港。

19日傍晚,金義聖再次更新IG並上傳與幾名工作人員,一同用單手遮蓋右眼的照片。他講到:「我們遮蓋右眼拍照的原因,是希望安慰在示威中,被警察射中眼睛受傷的香港女生,而且我們也為正在為自由及民主主義而抗爭的香港市民打氣。」

金義聖IG發聲全紀錄:

金義聖多次為香港發聲,大批香港網民走到他的IG留言,感謝他見義勇為的行為,並讓更多韓國人了解到現時香港的抗爭情況。金義聖除了是一位出道26年的老戲骨外,他亦可算是樂於抱打不平的大前輩。近日日韓貿易戰升溫,繼罷買日本品牌後,有韓國網民發起促請韓團日本成員退團的訴求,TWICE Momo、Mina、IZ*ONE宮脇咲良和矢吹奈子等都被點名。當中曾因在IG發表有關平成時代結束文章的Sana,更直接成為網民長期的出氣袋,每逢有爭議她必定成為箭靶。

見到Sana慘遭網民連環攻擊,7月4日金義聖曾在Facebook上開聲,直接點名安倍晉三表示,這是日本政府的問題,為什麼要Sana退團或是趕回日本,他更向網友開火強調「總之不要惹到Sana」。除此之外,今年5月他更曾在IG公審有藝人非法把車輛泊到殘疾人專用車位上,表示雖然當天只准特許車輛進出,但仍令他覺得「睇唔過眼」,獲韓國網民大讚!

金義聖曾在Facebook為TWICE Sana抱打不平。