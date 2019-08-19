王嘉爾粉絲用韓文打招呼　Jackson霸氣答：I am Chinese. OK?

韓團GOT7出身的香港成員Jackson王嘉爾近來因在微博轉發「#五星紅旗有14億護旗手#」活動後，引來香港網民的不滿，可說是新聞不斷。「China man」風波未完，又有網民上傳一段影片可見他遇上粉絲用韓文打招呼時，他竟回答：「I am Chinese. OK?」

網上瘋傳一條Jackson在歐洲出席品牌活動的影片，影片中有疑似韓國粉絲用韓文對他打招呼說「你好」（안녕하세요），可是在韓國出道的王嘉爾，未有同樣以韓文回應對方，反而向對方說：「I am Chinese. OK?」雖然Jackson面帶笑容回答，旁邊亦有粉絲以笑回應，但顯然打招呼的女粉絲沒有再開聲。對於Jackson的一番言論，香港網友就似乎不太滿意，大部分人都覺得他未有尊重GOT7，亦表示不明白其用意。更有網友留言講到：「佢韓團背景出身，根本冇可能咁樣答，好失禮。佢有本事在韓國都咁樣答，我就話真係有種。」

近日一條Jackson自稱中國人身份的影片瘋傳。（Facebook截圖）

按圖睇香港網民點講：

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有網民表示要把影片推到韓國外，亦有人發現其實Jackson已不是首次「答非所問」，多次在公開場合強調自己中國人的身份。2018年Jackson一次現身中國某機場時，有粉絲用英文向他告白後，王嘉爾用普通話回應：「我中國人。」當時現場粉絲都有為他的「中國人論」而歡呼。可是香港網民則同樣表示，不理解Jackson為何總是在類似情況下，對對方表明自己是中國人的身份。不過微博就有粉絲講到，當時有中國粉絲想用英文引起Jackson的注意，因此他才會用中文強調自己身份。

微博亦有其他舊影片，可見Jackson多次在公開場合強調自己的身份。（微博截圖）