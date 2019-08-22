吳啟華微博發聲身為中國人無比自豪　即登熱搜網友大讚夠真誠

微博近來陸續發起了「我是護旗手」﹑「我也支持香港警察」的活動，不少中港台明星都紛紛轉發圖片以表支持，包括楊洋﹑王嘉爾﹑陳偉霆﹑歐陽娜娜等人。而現年55歲的吳啟華亦加入這個行列，在個人微博用簡體字寫下236個字以身為中國人感到無比自豪的言論，這番言論獲得廣大網友支持與轉發，紛紛讚許被他的說話所感動，指他絕對是最真誠的發聲。

吳啟華在微博貼文大獲內地網友轉發支持。（視覺中國）

吳啟華講到曾經覺得自己是一位二等公民，幸好盼到香港回歸中國，他才覺得自己的身份得以改變，做回一位中國人令他感到無比自豪：「香港被外國人霸佔了那麼多年，身為一個土生土長的香港人，在回歸之前，總覺得自己是個二等公民！到英國讀書的時候，更感覺到英國人的傲慢和自大！好不容易盼望到香港回歸中國，終於可以做一個真正的中國人了！」

而近年他將演藝事業轉移內地發展，在這一段時間他親自感受到中國的發展一日千里，人民生活愈來愈好，自己在內感受到這一點他亦感到非常自豪：「這些年來我走遍大江南北，我住過北京，上海，廣州，長春，深圳，見證了偉大祖國的蓬勃發展，見證了國民的生活愈來愈好，身為一個中國人，真的感到無比自豪！」一番真誠的帖文隨即登上微博熱搜廣受討論。

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吳啟華表示身為中國人感到非常自豪。（吳啟華微博截圖）

網友見到吳啟華的帖文大為感動，認為他向祖國表白內心說話是一位最真誠的人，對他非常敬佩。網友紛紛留言：「三觀很正」﹑「果然沒看錯人」﹑「為你自豪」﹑「好樣的」...…是大家心目中最佳男神代表之一。