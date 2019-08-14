王嘉爾披國旗事件被翻出　愛國舉動獲內地網民歌頌

自稱香港土生土長的韓國男團GOT7成員Jackson王嘉爾，早前在微博轉發由央視新聞所發起的「五星紅旗有14億護旗手，轉發！我是護旗手！」，月前在隨GOT7到南美舉辦巡迴演唱會，曾在台上披上由粉絲贈送的中國五星紅旗，並高呼「Call me China man」，王嘉爾的愛國舉動近日被內地網民翻出歌頌。

王嘉爾在智利演唱會上披着國旗的照片再被內地網民翻出，歌頌他的愛國行為。（微博/@C-1_）

王嘉爾在7月時到智利舉行演唱會，期間有粉絲在台邊遞上中國五星紅旗，王嘉爾隨即將國旗披上身，高呼「Call me China man（叫我中國人）」，更拿著國旗興奮跳躍，現場氣氛非常高漲。內地網民留言激讚王嘉爾的愛國情操，更因此而感動落淚：「智利演唱會上接到粉絲遞的國旗，一瞬間淚目」、「粉絲遞過來國旗，他很開心很自豪自己中國人的身份」。

內地網民大讚王嘉爾愛國。（微博截圖）

王嘉爾2014年以首個港人韓星的身份在韓國出道，出道初期經常強調自己香港人的身份。可是自2016年開始打入中國市場後，王嘉爾不時自稱「來自中國」，他的做法在香港備受爭議。而自從他轉發「我是護旗手」微博後，更令不少粉絲反感，在連登討論區更出現「X嘉爾出賣港人」的帖子，當中提及王嘉爾將隨GOT7於月尾來港開演唱會，貼出GOT7來港的航班編號，發起到機場進行「接機」活動，有網民更主動準備印有出賣香港字樣的Banner，亦將用韓英兩語讀出口號，讓GOT7成員了解事件。

香港網民發起8月底接機運動，亦將用韓英兩語讀出口號，讓GOT7成員了解事件。（資料圖片）