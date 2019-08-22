網站爆張家輝5月底為「渣渣輝」註冊　45項商標包括玩具服裝食品

講起香港藝人的普通話，古天樂、張家輝、蔡少芬等一定榜上有名，雖然因為發音不標準，引發不少笑彈，但都深受大家喜愛，紅遍整個內地。而家輝的「渣渣輝」更成為經典之一，以至於一到他要介紹自己時，觀眾們都會忍不住想笑。

最近，有網友貼出一張「渣渣輝」商標註冊列表的圖片，相中共顯示了43條名為「渣渣輝」項目，疑似是家輝申請該名的全品類商標，包括玩具、體育用品、服裝、食物、美容服務、園藝等。根據「國家知識產權局官網」的信息顯示，家輝於今年5月30日，共申請了45項「渣渣輝」的商標。

有網友曝光家輝註冊的「渣渣輝」商標。（微博圖片）

「渣渣輝」一詞最早是由張家輝於2017年代言的一款國內網頁遊戲廣告中傳出來，因他普通話發音不太標準，導致「張家輝」的發音聽起來很像「渣渣輝」，由此在網絡廣傳，其後逐漸演變為大家對他的一種親切稱呼。而事後家輝也曾在訪問中表示，當日拍攝時因感冒狀態不佳，但全日都有拍攝工作，所以才會出現這樣的情況，不過只要大家叫得開心，又覺得親切，他也不介意。

記者也有就向張家輝為「渣渣輝」註冊商標的問題向他本人的團隊求證，對方回應《香港01》證實卻有此事：「為防止他人亂用」。

家輝因在網頁遊戲廣告中的普通話發音不標準，導致自己的名字聽起來似「渣渣輝」，因此在網絡廣傳。（網路圖片）

曾有公司推出《我是渣渣輝》遊戲 張家輝發聲明指侵權

去年一款名為《我是渣渣輝》的內地遊戲上架，廣告頁面上使用的是家輝的形象，不過當事人在2018年8月於微博發表聲明，稱早已在2月終止了與其形象代言的另一個網頁遊戲的廣告合作，並無授權任何第三方使用張家輝之前的廣告代言形象，強調張家輝目前沒有再為任何一款遊戲進行廣告代言。因此《我是渣渣輝》遊戲的開發商獲運營方的行為已經構成對張家輝的肖像權、姓名權、名譽權等人格權的嚴重侵犯。

網友們見到後都大讚家輝「商業奇才」、「很有知識產權意識了」、「輝哥有遠見」等等。

家輝於去年2月終止與其代言的遊戲合作，並無再為其他遊戲代言。（資料圖片）