【多圖】傅穎體重達50KG大呻肥　狂Post舊照男裝造型激似鹿晗

近年轉戰內地市場的傅穎（Theresa），不時在社交平台分享工作及生活點滴。早前她在IG分享了一系列靚相，笑言自己肥了不少，體重創新高，更自爆體重達50KG，希望可以快點瘦返。未知是不是覺得自己近排身形不夠Fit，Theresa連日來都在IG Post舊照，昨晚（21日）她又上載了一張自己男裝造型的相片，但原來是兩年前的舊照！