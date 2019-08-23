【多圖】傅穎體重達50KG大呻肥　狂Post舊照男裝造型激似鹿晗

撰文：董欣琪
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近年轉戰內地市場的傅穎（Theresa），不時在社交平台分享工作及生活點滴。早前她在IG分享了一系列靚相，笑言自己肥了不少，體重創新高，更自爆體重達50KG，希望可以快點瘦返。未知是不是覺得自己近排身形不夠Fit，Theresa連日來都在IG Post舊照，昨晚（21日）她又上載了一張自己男裝造型的相片，但原來是兩年前的舊照！
傅穎（Theresa）早前在IG Post了一系列靚相，但就話自己迎來體重高峰，被叫胖穎。（IG@theresafu.w）
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Theresa自爆體重達50KG。（IG截圖@theresafu.w）
Theresa女扮男裝上陣，穿起恤衫西褲展現中性慵懶風，型格十足，網民紛紛大讚靚仔，更指她這個Look與內地男星鹿晗十分相似！其實Theresa早在兩年前已經Post過這張相，以短髮造型亮相的她，擺出多個Pose，的確有幾分似韓國OPPA呀。
Theresa的男裝造型型格十足，更有網友指與鹿晗十分相似。（IG@theresafu.w）
大家覺得似唔似？（M鹿M微博圖片）
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